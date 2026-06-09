به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استان اردبیل از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص تشدید ناپایداریهای فصلی و محلی گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق بهویژه در مناطق کوهستانی در مناطق مرکزی و جنوبی استان و شهرستانهای کوثر، خلخال، گرمی و انگوت از ظهر سهشنبه ۱۹ خرداد تا اواخر وقت پنجشنبه ۲۱ خرداد خبر داد.
براساس این هشدار، تندباد موقتی، رگبار و رعدوبرق با احتمال اصابت صاعقه و احتمال رخداد تگرگ در نواحی مستعد، انتظار میرود.
جاری شدن روانآب در آبراههها و رودخانههای فصلی، احتمال رخداد سیلاب ناگهانی و موقتی در مناطق مستعد و احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی، باغی و دامی، از آثار این سامانه جوی پیشبینی میشود.
خودداری از فعالیتهای گردشگری و کوهنوردی، پرهیز از نشستن و توقف در حاشیه آبراههها و رودخانههای فصلی، اتخاذ تمهیدات لازم در صورت احتمال اختلال در جادههای مواصلاتی کوهستانی و عدم چرای احشام در نواحی مرتفع، طی مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه میشود.
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