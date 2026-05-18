هواشناسی اردبیل هشدار داد؛ سامانه بارشی تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق اعلام اداره کل هواشناسی استان، بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، طی امروز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد جنوبی (گرمیج) خواهد بود.
اما بهتدریج از بعدازظهر با تقویت سامانه بارشی، ضمن افزایش ابر و تندباد موقتی بارش باران بهصورت رگبار و رعدوبرق و در مناطق مستعد رخداد تگرگ با احتمال اصابت صاعقه پیشبینی میشود و تداوم شرایط ناپایدار جوی را تا آخر هفته جاری خواهیم داشت.
عمده فعالیت این سامانه بارشی طی فردا (سهشنبه ۲۹ اردیبهشت) و روز پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) پیشبینی میشود. توجه به توصیههای هشدارهای هواشناسی (سطح زرد- شماره ۸) و هشدار هواشناسی (سطح نارنجی - شماره ۲) تأکید میشود.
