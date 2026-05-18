۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

هواشناسی اردبیل هشدار داد؛ سامانه بارشی تقویت می شود

اردبیل- اداره کل هواشناسی اردبیل اعلام کرد: در پی تقویت سامانه بارشی، ضمن افزایش ابر و تندباد موقتی، بارش باران به‌صورت رگبار و رعدوبرق و در مناطق مستعد رخ می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق اعلام اداره کل هواشناسی استان، بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد جنوبی (گرمیج) خواهد بود.

اما به‌تدریج از بعدازظهر با تقویت سامانه بارشی، ضمن افزایش ابر و تندباد موقتی بارش باران به‌صورت رگبار و رعدوبرق و در مناطق مستعد رخداد تگرگ با احتمال اصابت صاعقه پیش‌بینی می‌شود و تداوم شرایط ناپایدار جوی را تا آخر هفته جاری خواهیم داشت.

عمده فعالیت این سامانه بارشی طی فردا (سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت) و روز پنج‌شنبه (۳۱ اردیبهشت) پیش‌بینی می‌شود. توجه به توصیه‌های هشدارهای هواشناسی (سطح زرد- شماره ۸) و هشدار هواشناسی (سطح نارنجی - شماره ۲) تأکید می‌شود.

کد مطلب 6833677

