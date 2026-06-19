جان باختن عشایر اردبیل بر اثر اصابت صاعقه در ییلاقات سبلان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد از وقوع حادثهای ناگوار در ییلاقات سبلان خبر داد.
وی افزود: متأسفانه بر اثر اصابت صاعقه در ییلاقات استان، زندهیاد حقوردی جواهری از عشایر زحمتکش، خوشنام و پرتلاش منطقه مغان دار فانی را وداع گفت.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با ابراز تأسف از این حادثه، گفت: این ضایعه دردناک، خانواده آن مرحوم و جامعه بزرگ عشایری را داغدار کرده است.
پیرجاهد با اشاره به نقش ارزشمند عشایر در تولید و توسعه استان افزود: جامعه عشایری همواره با تلاش و سختکوشی در عرصههای مختلف اقتصادی و تولیدی حضوری مؤثر داشته و فقدان هر یک از اعضای این جامعه، اندوهی مشترک برای عشایر استان به شمار میرود.
وی ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده زندهیاد جواهری و جامعه عشایری اردبیل، برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.
نظر شما