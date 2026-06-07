به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام ‌کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز یکشنبه ۱۷ خرداد با تقویت ناپایداری‌های فصلی و محلی، شاهد افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق در مناطق مختلف استان خواهیم بود. با توجه به شدت بارش‌های بهاری در ساعات بعدازظهر تا نیمه‌شب، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان‌آب در آبراهه‌ها دور از انتظار نیست.

بر اساس این گزارش، از فردا دوشنبه ۱۸ خرداد تا اواخر روز پنجشنبه ۲۲ خرداد، از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته شده و آسمان استان غالباً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود که با افزایش نسبی دما در اواسط روز همراه است. با این حال، در برخی ساعات به‌ویژه طی روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه، احتمال رگبار و رعدوبرق موقتی در مناطق کوهستانی استان وجود دارد.

طی پنج روز آینده به دلیل استقرار پرفشار سطح زمین، وزش باد با جریانات خزری «شمال‌شرقی تا جنوب‌شرقی» با سرعت ملایم تا متوسط ادامه خواهد داشت که موجب تداوم هوای خنک به‌ویژه در ساعات شبانه و اوایل صبح در سطح استان اردبیل می‌شود.