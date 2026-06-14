نفوذ سامانه ناپایدار جوی به اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا، استان اردبیل از امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه تا پایان وقت سهشنبه تحت تأثیر جریانات مرطوب خزری و ناپایداریهای جوی قرار میگیرد.
در این بازه زمانی، رشد ابرهای همرفتی موجب بارشهای رگباری و رعد و برق در اکثر مناطق استان خواهد شد. همچنین کاهش محسوس دما در مناطق مرکزی و جنوبی، هوایی نسبتاً خنک را برای این نواحی به همراه خواهد داشت.
طبق پیشبینی کارشناسان هواشناسی، فعالیت این سامانه از بعدازظهر امروز آغاز شده و روز دوشنبه با تشدید جریانهای خزری، گستره بارشها افزایش مییابد. در ساعات صبحگاهی و عصرگاهی دوشنبه، کاهش دید افقی و وقوع مه بهویژه در نوار شرقی و مناطق منتهی به استان گیلان دور از انتظار نیست. روز سهشنبه نیز ضمن تداوم مه صبحگاهی، رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی مناطق پیشبینی میشود.
ادارهکل هواشناسی استان اردبیل با توجه به ماهیت رگباری و نقطهای بارشها، نسبت به خطر وقوع سیلابهای ناگهانی و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق مستعد هشدار داد.
بر اساس این گزارش، مخاطرات احتمالی شامل اصابت صاعقه و بارش تگرگ، تهدیدی جدی برای فعالیتهای کوهنوردی، کشاورزی و عشایری محسوب میشود؛ لذا تأکید میگردد هماستانیهای عزیز ضمن توجه ویژه به هشدار سطح زرد، از اتراق در حاشیه مسیلها و صعود به ارتفاعات در زمان ناپایداریهای جوی جداً خودداری کنند.
گفتنی است با عبور این سامانه، جو استان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به وضعیت نسبتاً پایدار باز خواهد گشت و دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت.
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