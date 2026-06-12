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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۴

برپایی نماز استغاثه با حضور مردم انقلابی خلخال

برپایی نماز استغاثه با حضور مردم انقلابی خلخال

خلخال- نماز استغاثه به امام زمان با حضور مردم انقلابی خلخال همزمان با موج صد و چهارم اجتماعات شبانه برگزار شد.

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کد مطلب 6858282

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