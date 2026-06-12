https://mehrnews.com/x3cjrX ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۴ کد مطلب 6858282 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۴ برپایی نماز استغاثه با حضور مردم انقلابی خلخال خلخال- نماز استغاثه به امام زمان با حضور مردم انقلابی خلخال همزمان با موج صد و چهارم اجتماعات شبانه برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6858282 کپی شد مطالب مرتبط احدی عالی: ۳۸ طرح کشاورزی در اردبیل به بهرهبرداری میرسد هشدار زرد هواشناسی درباره تشدید ناپایداریهای فصلی و محلی در اردبیل حضور پرشور مردم خلخال در صدمین تجمع شبانه توقیف کامیون ایسوزو با خلافی ۳۲۰ میلیون ریالی در پلیس راه اردبیل-خلخال لامعی جوان: بیش از ۴۷ درصد مدارس اردبیل هوشمند سازی شده است برچسبها خلخال تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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