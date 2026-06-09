تسهیلات ۷۰ درصدی برای احداث نیروگاه خورشیدی صنایع تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدجواد موسوی، مشاور انرژی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ضرورت رفع ناترازی انرژی در کشور اظهار داشت: باید جلسات تخصصی و مستمرتری برگزار کنیم تا بتوانیم نیاز صنایع را در چارچوب قوانین موجود و ابلاغی، بند به بند پیاده کنیم.

وی با بیان اینکه رویکرد جهانی به سمت استفاده از انرژی‌های پاک سوق پیدا کرده است، افزود: در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۸۰ درصد نیروگاه‌های احداث شده در دنیا از نوع تجدیدپذیر بوده است. این یک موج جهانی است و مختص به ایران نیست.

موسوی با تأکید بر پتانسیل بالای ایران در حوزه انرژی خورشیدی و بادی تصریح کرد: کشور ما ظرفیت احداث ۶۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۴۰ هزار مگاوات نیروگاه بادی را دارد؛ یعنی مجموعاً ۱۰۰ هزار مگاوات. این مزیت اقلیمی، ایران را از بسیاری از کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان متمایز کرده است.

مشاور انرژی صمت تهران، دشت ورامین را یکی از بهترین نقاط استان تهران از نظر میزان تابش خواند و گفت: بزرگترین سایت نیروگاهی کشور در حوزه خورشیدی در شهرستان ورامین متمرکز شده است. در مسیر جاده گرمسار به قم، ۱۵۰۰ هکتار زمین واگذار شده و احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت سوله‌های کارخانه‌ها اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از سقف‌های کارخانه‌ها که آفتاب مستقیم می‌خورد، بدون استفاده رها شده است. این سقف‌ها می‌توانند با احداث پنل‌های خورشیدی، به منابع درآمدزایی برای صنایع تبدیل شوند.

موسوی در ادامه به مدل اقتصادی فروش برق در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلووات برق در بورس انرژی حدود ۹ هزار تومان است و پیش‌بینی می‌شود این نرخ تا ماه آینده به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان برسد. این یک فرصت طلایی برای صنایع است تا علاوه بر تأمین برق مورد نیاز خود، از محل مازاد تولید نیز درآمدزایی کنند.

وی همچنین رفع تعهدات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را از دیگر مزایای احداث نیروگاه‌های خورشیدی برشمرد و افزود: صنایع مکلف هستند ۵ درصد از برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. احداث این نیروگاه‌ها هم این تعهد را رفع می‌کند و هم مشکل قطعی برق را برطرف می‌سازد.

مشاور انرژی صمت تهران با اشاره به حمایت‌های مالی از متقاضیان خاطرنشان کرد: متقاضیان تنها نیاز به ۳۰ درصد آورده دارند و ما می‌توانیم تا ۷۰ درصد هزینه احداث نیروگاه را از طریق تسهیلات بانکی تأمین کنیم. همچنین در بحث اجرایی، متخصصان داخلی توانمندی بالایی دارند.

موسوی در پایان با مقایسه وضعیت ایران و ترکیه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: ترکیه همزمان با ایران از سال ۹۱ کار توسعه را آغاز کرد، اما امروز ترکیه به ۴۰ هزار مگاوات رسیده و ما هنوز به ۵ هزار مگاوات نرسیده‌ایم. این فاصله نشان‌دهنده فرصت‌سوزی در گذشته است. خوشبختانه در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به این موضوع شده و بیش از ۷۰۰ شرکت فعال در این حوزه مشغول به کار هستند.