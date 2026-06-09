سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س) منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، سیده فاطمه فقیهی را به عنوان سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س) منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، خطاب به فقیهی آمده است: نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س)» منصوب می‌شوید.

از سرکارعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سیده فاطمه فقیهی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س) با مرتبه استادیاری است و دکتری تخصصی(phd ) حقوق عمومی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرده است.

از مسئولیت‌های اجرایی وی می‌توان به معاونت آموزش و پژوهش دانشگاه حضرت معصومه(س) و دبیر شورای هم اندیشی استادان این دانشگاه اشاره کرد.

فقیهی همچنین چاپ بیش از ۱۳ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم، همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات معصومه مشکل‌گشا سرپرست دانشگاه حضرت معصومه(س) در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.