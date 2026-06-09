به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهر یوسفی با اشاره به اهمیت استمرار فعالیتهای عمرانی در سطح استان اظهار کرد: با عنایت به شرایط ویژه حاکم بر کشور در ماههای آغازین سال ۱۴۰۵ و ضرورت پیشبرد اهداف توسعهای، این اداره کل تمام توان خود را برای حمایت از مجریان پروژهها به کار گرفته است.
وی تصریح کرد: در همین راستا و با پیگیریهای صورت گرفته، در دو ماهه ابتدای سال جاری مقدار ۳۵۵ هزار لیتر گازوئیل جهت تأمین سوخت مورد نیاز ماشینآلات سنگین راهسازی و ساختمانی تأیید و توزیع شده است.
رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این سوخت در اختیار مجریان پروژههای کلیدی قرار گرفته است، بیان داشت: اولویت اصلی ما این است که هیچکدام از پروژههای راهسازی و همچنین طرحهای نهضت ملی مسکن و ساختمان به دلیل کمبود سوخت دچار وقفه نشوند
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