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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

تأمین بیش از ۳۵۰ هزار لیتر سوخت برای پروژه‌های راهسازی و مسکن

تأمین بیش از ۳۵۰ هزار لیتر سوخت برای پروژه‌های راهسازی و مسکن

شهرکرد-رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری از تائید و تأمین ۳۵۵ هزار لیتر گازوئیل جهت فعال نگه داشتن ماشین‌آلات سنگین در پروژه‌های عمرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مظاهر یوسفی با اشاره به اهمیت استمرار فعالیت‌های عمرانی در سطح استان اظهار کرد: با عنایت به شرایط ویژه حاکم بر کشور در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۵ و ضرورت پیشبرد اهداف توسعه‌ای، این اداره کل تمام توان خود را برای حمایت از مجریان پروژه‌ها به کار گرفته است.

وی تصریح کرد: در همین راستا و با پیگیری‌های صورت گرفته، در دو ماهه ابتدای سال جاری مقدار ۳۵۵ هزار لیتر گازوئیل جهت تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات سنگین راهسازی و ساختمانی تأیید و توزیع شده است.

رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این سوخت در اختیار مجریان پروژه‌های کلیدی قرار گرفته است، بیان داشت: اولویت اصلی ما این است که هیچ‌کدام از پروژه‌های راهسازی و همچنین طرح‌های نهضت ملی مسکن و ساختمان به دلیل کمبود سوخت دچار وقفه نشوند

کد مطلب 6854918

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