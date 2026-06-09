سلطانیه و تبریز میزبان مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، این جلسه با حضور رسول اسدی، رئیس فدراسیون و اعضای شورای سازمان لیگ و مسابقات برگزار و در طی آن، مقرر شد رقابت‌های قهرمانی کشور جاده آقایان در هر سه رده سنی جوانان، امید و بزرگسالان به مدت مجموعا ۴ روز و در ۲ ماده تایم تریل انفرادی و استقامت در نیمه اول تیر ماه، به میزبانی شهرستان سلطانیه زنجان برگزار و همچنین پس از پایان مسابقات آقایان، این رقابت‌ها در بخش بانوان به مدت ۳ روز در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز انجام می‌شود.



حاضران در جلسه، پیرامون نحوه برگزاری رقابت‌های لیگ برتر جاده آقایان نیز بحث و تبادل نظر نمودند و براساس تصمیمات اخذ شده، این مسابقات از اوایل مرداد ماه آغاز و در سه مرحله و به فاصله هر سه‌ هفته یک بار برگزار خواهد شد.



همچنین مقرر گردید در خصوص تاریخ پیشنهادی مسابقات لیگ‌ رشته‌های جاده، پیست و کوهستان، به زودی اطلاعیه‌ای صادر و باشگاه‌هایی که علاقه‌مند به حضور در رقابت‌های لیگ هستند، می‌توانند تا پایان ماه جاری، آمادگی خود را اعلام نمایند.



گفتنی است، این جلسه با حضور محجوبه اردکانی، دبیرکل، محمود وفایی، مدیر تیم‌های ملی، علی فخر کندری، نماینده امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان، فرهاد عصفوری، نماینده استان زنجان، محمدرضا صفاپور، رئیس کمیته داوران و مازیار فرزاد، دبیر سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون برگزار شد.