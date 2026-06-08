بررسی طرح ساماندهی مجالس ترحیم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه در این نشست مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت ساماندهی برگزاری این مجالس، بر تدوین و ابلاغ چارچوبی قانونی در این زمینه تأکید کرد و گفت: وجود قانون، حتی با وجود برخی کاستیها، منطقیتر از نبود قانون و خلأ نظارتی در برگزاری مجالس ترحیم است.
حجتالاسلام سید حسن اصلنژادی افزود: موضوع ساماندهی مجالس ترحیم مدتهاست در نشستها و جلسات مختلف شورای فرهنگ عمومی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و لازم است نتایج این مباحث در قالب مصوبهای مشخص و قابل اجرا در جامعه ابلاغ شود.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاههای مختلف در این زمینه، اظهار داشت: اجرای صحیح این طرح میتواند به برگزاری مناسبتر مجالس ترحیم و کاهش برخی آسیبها و ناهنجاریهای احتمالی کمک کند.
در این جلسه نمایندگان سازمانها و نهادهای مرتبط نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره طرح مصوب شورای فرهنگ عمومی استان برای ساماندهی مجالس ترحیم و ختم مطرح کردند.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این نشست، دستگاههای مسئول تا ۱۰ روز آینده فرصت دارند اصلاحات و پیشنهادهای احتمالی خود را درباره این طرح ارائه کنند؛ در غیر این صورت، طرح مذکور به عنوان مصوبه قانونی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
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