استرالیا، کانادا و ژاپن از قانون خودکفایی فناوری اروپا خوششان نیامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان‌های تجاری نماینده شرکت‌هایی در استرالیا، کانادا و ژاپن نسبت به تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به شرکت‌های آمریکایی در حوزه فناوری هشدار دادند.

این سازمان‌ها اعلام کردند استفاده از فناوری و تراشه‌های ساخت اروپا ممکن است به کنار گذاشته شدن سایر بازیگران غیراروپایی از بازار این منطقه منجر شود.

در همین راستا، هیئت فناوری استرالیا، انجمن تجارت و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا–کانادا، انجمن اقتصاد جدید ژاپن و همچنین گروه لابی‌گری CCIA، یک هفته پس از اعلام پیش‌نویس قانون کمیسیون اتحادیه اروپا برای تقویت ابررایانش، هوش مصنوعی و تولید تراشه در داخل این منطقه، این هشدار را مطرح کردند. این طرح با هدف کاهش اتکا به شرکت‌های فناوری آمریکایی مانند گوگل و مایکروسافت ارائه شده است.

وزرای ارتباطات اتحادیه اروپا قرار است درباره این پیشنهاد که نیازمند بررسی در میان کشورهای عضو و همچنین پارلمان اروپا طی ماه‌های آینده است، مذاکره کنند.

گروه‌های تجاری در نامه‌ای مشترک به وزرای اروپایی ابراز نگرانی کرده‌اند که الزامات مرتبط با دسترسی به بازار برای شرکت‌هایی با مالکیت یا مقر خارج از اتحادیه اروپا می‌تواند بر همکاری آنها در اکوسیستم دیجیتال اروپا اثر منفی بگذارد.

در این نامه آمده است: معیارهایی که برای تعیین صلاحیت فروشندگان بر ساختار شرکتی، محل فعالیت یا منشاء جغرافیایی آنها تکیه دارد، بدون توجه به نوع خدمات ارائه‌شده در حوزه ابررایانش، هوش مصنوعی یا نرم‌افزار، می‌تواند به رفتار نابرابر میان ارائه‌دهندگان خدمات منجر شود.

این گروه‌ها همچنین تأکید کرده‌اند چنین رویکردی ممکن است فرصت شرکت‌هایی را که سال‌ها در توسعه دیجیتال اروپا سرمایه‌گذاری کرده‌اند محدود کند و در نهایت به کاهش گزینه‌های انتخابی مشتریان، افزایش هزینه‌ها و پیچیده‌تر شدن مدل‌های کسب‌وکار فرامرزی منجر شود.

در ادامه، این سازمان‌ها از کشورهای عضو و پارلمان اروپا خواسته‌اند اطمینان حاصل کنند «قانون توسعه ابررایانش و هوش مصنوعی» (CADA) به گونه‌ای اصلاح شود که با اصول عدم تبعیض، تناسب و گشودگی نسبت به شرکای تجاری کلیدی سازگار باشد.

قانون CADA یکی از ارکان اصلی راهبرد اتحادیه اروپا برای حرکت به سمت حاکمیت فناوری محسوب می‌شود.