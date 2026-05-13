به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، او در این باره گفت: سود چهار شرکت فناوری نمی تواند با زیرپا گذاشتن حقوق میلیون ها نفر به دست آید. وی در ادامه اعلام کرد صداهای قدرتمندی علیه قوانین پیشنهادی که برای محدود سازی سیستم های هوش مصنوعی پر ریسک یا موظف کردن شبکه های اجتماعی به افشای شیوه فعالیت الگوریتم هایشان ارائه شده بودند، لابی گری می کردند.

اظهار نظرهای لوپز در حقیقت تاییدی بر اظهار نظرهای مشابه از سوی اورسولا فون در لین است که روز سه شنبه اعلام کرد این سازمان اروپایی طراحی شیوه های اعتیادآور از سوی شبکه های اجتماعی را در قانون آتی«عدالت دیجیتال» هدف گرفته است.

در این میان استرالیا، فرانسه، یونان و اسپانیا در فوریه از برنامه های خود برای مسدودسازی شبکه های اجتماعی برای نوجوانان خبر دادند.

لوپز در ادامه افزود: اسپانیا خواستار روشی اروپایی است تا اجرای قانون را نه براساس کشور به کشور بلکه در اتحادیه اروپا با بیش از ۴۰۰ میلیون شهروند تسهیل کند.او هشدار داده بود حامیان روش های سهل گیرانه در آینده برای دفاع از قانون جنگل پشیمان خواهند شد.