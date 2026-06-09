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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

رشد ۷۶ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

رشد ۷۶ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به ۴۱.۵۶ میلیارد مترمکعب رسید و حجم ذخایر سدها ۳۳ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا شانزدهم خردادماه ۱۴۰۵، در مجموع ۴۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است که در مقایسه با ورودی ۲۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی گذشته، رشد ۷۶ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار، در مدت یادشده ۲۵ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور برای تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت، تولید برق‌آبی و نیازهای زیست‌محیطی رهاسازی شده است. این رقم در مدت مشابه سال آبی قبل ۲۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب بود که بیانگر رشد ۱۶ درصدی خروجی سدهاست.

در زمان حاضر، حجم آب ذخیره‌شده در سدهای کشور به ۳۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. با این میزان ذخیره، ۶۷ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۳ درصد آن خالی است.

حجم ذخایر آبی سدها در روز شانزدهم خرداد ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه آن با رقم فعلی، از رشد ۳۳ درصدی ذخایر سدها در روز مشابه سال قبل حکایت دارد.

کد مطلب 6854944
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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