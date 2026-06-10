به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند افرادی که برنامه خواب دیرهنگام دارند، اضطراب و احساس تنهایی بیشتری هم دارند.
«الک هارلو»، محقق ارشد و دستیار تحقیقاتی در دانشگاه بریگهام یانگ در یوتا، گفت: «افرادی که الگوهای خواب دیرهنگام دارند، تا حدی سلامت روان ضعیفتری را گزارش می کنند، زیرا آنها همچنین تنهایی بیشتری، از جمله احساس تنهایی در شب و افزایش سطح اضطراب را تجربه می کنند.»
هارلو در یک بیانیه خبری گفت: «این یافتهها نشان میدهد که به نظر میرسد تجربیات اجتماعی روزانه و شبانه، هنگام بررسی سلامت روان در بین کرونوتایپهای شبانه، مرتبط هستند.»
برای این مطالعه، محققان کرونوتایپ ۴۴۲ نفر را بررسی کردند. کرونوتایپ ترجیح طبیعی فرد برای زمان خواب و بیداری است.
شرکتکنندگان همچنین پرسشنامههایی را پر کردند که احساس تنهایی و اضطراب آنها را ارزیابی میکرد.
نتایج نشان داد که افراد شب زندهدار به طور قابل توجهی سطح بالاتری از اضطراب را گزارش کردند.
محققان گفتند که احساس تنهایی در شب تا حدودی این ارتباط را توضیح میدهد. تنهایی بیشتر در شب با اضطراب بیشتر مرتبط بود.
محققان گفتند افرادی که شب زندهدار هستند ممکن است بیشتر مستعد داشتن برنامههای اجتماعی باشند که با دیگران همخوانی ندارد.
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