چمران: افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی ۲۵ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه تداوم رایگان بودن مترو و اتوبوس‌های تندرو تا پایان دهه اول محرم، اظهار کرد: ممکن است اتفاقاتی در تهران رخ دهد و نیاز است به حمل و نقل بیشتر بپردازیم. در همین راستا دولت درخواست تمدید رایگان بودن مترو و اتوبوس را داشت و نیاز بود دوفوریت ارائه شود.

وی افزود: این لایحه با اصلاحاتی به تصویب رسید؛ مقرر شد کمیسیون برنامه و بودجه شورا منابع جایگزین برای مبالغی که مترو و اتوبوسرانی در این مدت دریافت نکردند، بررسی و اعلام کند تا در شورا به تصویب برسد و شهرداری به آن بپردازد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از پایان مدت این لایحه، بدون شک و تردید، بلیت بر اساس نرخ مصوب دریافت خواهد شد، گفت: طرح دائمی بودن حمل و نقل عمومی رایگان از دستور شورا خارج شد؛ آنچه اجرا خواهیم کرد مصوبه سال قبل در مورد تخفیفات است و تخفیف جدیدی وجود نخواهد داشت.‌

چمران با اعلام اینکه میزان افزایش نرخ ۲۵ درصد است، گفت: برای هماهنگی بیشتر و در راستای اینکه فشار بیشتری به مردم وارد نشود ۲۵ درصد افزایش پیش‌بینی شد؛ در حالی که حقوق برخی کارکنان ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه دو فوریت دیگری در مورد بدهی‌های مرتبط با ماده ۱۰۰ مطرح شد، خاطرنشان کرد: این بحث شامل نرخ بهره بود که این بهره در مصوبات قبلی حذف شده بود اما در مورد ماده ۱۰۰ موضوع مطرح و اصلاح شد.

چمران گفت: در جریان بررسی گزارشات حسابرسی قرار بر این شد مطالبات نکول شده مناطق بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود. به کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد می‌دهیم که طرحی در این خصوص ارائه دهد. همچنین لیست املاک نیز در سامانه جامع باید ثبت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا تونل‌ها قابلیت تبدیل به پناهگاه را دارند، یادآور شد: این موضوع بستگی به عمق تونل‌ها دارد اما از طرفی دیگر مسئله اصابت‌ها نیز مطرح است و بستگی به این دارد که وزن بمب و موشک‌ها تا چه اندازه باشد. به طور کلی می‌توان گفت که تونل‌ها از فضاهای عادی امن‌تر است اما میزان امنیت عمق تونل‌ها در تهران تفاوت دارد.