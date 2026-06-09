به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان البرز، در این اجتماع مردمی باشکوه که دیشب با حضور گسترده مردم و خانواده‌ها برگزار شد، مرشدان و ورزشکاران این رشته کهن با نوای گرم ضرب و زنگ، جلوه‌هایی از فرهنگ پهلوانی و جوانمردی را به نمایش گذاشتند.

تجلی عهد و پیمان در ضرب‌آهنگ باستانی

این مراسم که با حضور منوچهر خسروزاده، ریاست هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان البرز، اعضای محترم هیئت‌ رئیسه و جمعی از پیشکسوتان نام‌آور ورزش استان برگزار شد، پیوندی عمیق میان آیین‌های اصیل ایرانی و روحیه انقلابی مردم کرج ایجاد کرد. ورزشکاران حاضر با اجرای حرکات نمایشی از جمله میل‌گیری، کباده‌کشی و چرخ‌زنی، بار دیگر نشان دادند که ورزش زورخانه‌ای همواره به عنوان پایگاه پرورش روح و جان در کنار مردم و پشتیبان ارزش‌های نظام ایستاده است.

پهلوانی؛ مکتب ایثار و بصیرت

منوچهر خسروزاده در حاشیه این مراسم ضمن ابراز خرسندی از استقبال پرشور شهروندان از «جشن صدمین حضور»، اظهار داشت: «زورخانه مکتب انسان‌سازی است و در این شب ها ورزشکاران ما در کنار مردم عزیز کرج گرد هم آمده‌اند تا بگویند که این سنت دیرین، با روحیه انقلابی و ولایت‌مداری عجین شده است.»

وی افزود: «حضور ورزشکاران در جشن صدمین حضور مردم، نمادی از وفاداری جامعه ورزشی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران است. ما امروز با زبان هنر و ورزش، عهد دوباره خود را برای پاسداری از این خاک و ارزش‌های آن اعلام می‌کنیم و حضور گرم مردم در کنار ورزشکاران، نشان‌دهنده عمق این پیوند ناگسستنی است.»

استقبال پرشور شهروندان

این مراسم که با همراهی و تشویق‌های مکرر شهروندان همراه بود، با اجرای حرکات حماسی باستانی‌کاران و خواندن اشعار ملی و مذهبی توسط مرشد به اوج خود رسید. بسیاری از حاضرین ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در حاشیه تجمعات مردمی، این اقدام را حرکتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ غنی پهلوانی به نسل جوان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در محیط‌های مذهبی دانستند.

این برنامه با دعا برای سربلندی ملت ایران و خواندن دعای فرج به کار خود پایان داد تا شب به‌یادماندنی «جشن صدمین حضور» در کرج، با طنین صدای یا علی (ع) ورزشکاران، در ذهن مردم این شهر ثبت شود.