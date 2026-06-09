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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

«جشن صدمین حضور»؛ هنرنمایی باستانی‌کاران کرجی در حمایت از انقلاب

«جشن صدمین حضور»؛ هنرنمایی باستانی‌کاران کرجی در حمایت از انقلاب

در جشن صدمین حضور مردم در میادین شهر، آیین سنتی و حماسی ورزشکاران باستانی و زورخانه‌ای در محوطه امامزاده حسن (ع) کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان البرز، در این اجتماع مردمی باشکوه که دیشب با حضور گسترده مردم و خانواده‌ها برگزار شد، مرشدان و ورزشکاران این رشته کهن با نوای گرم ضرب و زنگ، جلوه‌هایی از فرهنگ پهلوانی و جوانمردی را به نمایش گذاشتند.

تجلی عهد و پیمان در ضرب‌آهنگ باستانی

این مراسم که با حضور منوچهر خسروزاده، ریاست هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان البرز، اعضای محترم هیئت‌ رئیسه و جمعی از پیشکسوتان نام‌آور ورزش استان برگزار شد، پیوندی عمیق میان آیین‌های اصیل ایرانی و روحیه انقلابی مردم کرج ایجاد کرد. ورزشکاران حاضر با اجرای حرکات نمایشی از جمله میل‌گیری، کباده‌کشی و چرخ‌زنی، بار دیگر نشان دادند که ورزش زورخانه‌ای همواره به عنوان پایگاه پرورش روح و جان در کنار مردم و پشتیبان ارزش‌های نظام ایستاده است.

پهلوانی؛ مکتب ایثار و بصیرت

منوچهر خسروزاده در حاشیه این مراسم ضمن ابراز خرسندی از استقبال پرشور شهروندان از «جشن صدمین حضور»، اظهار داشت: «زورخانه مکتب انسان‌سازی است و در این شب ها ورزشکاران ما در کنار مردم عزیز کرج گرد هم آمده‌اند تا بگویند که این سنت دیرین، با روحیه انقلابی و ولایت‌مداری عجین شده است.»

وی افزود: «حضور ورزشکاران در جشن صدمین حضور مردم، نمادی از وفاداری جامعه ورزشی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران است. ما امروز با زبان هنر و ورزش، عهد دوباره خود را برای پاسداری از این خاک و ارزش‌های آن اعلام می‌کنیم و حضور گرم مردم در کنار ورزشکاران، نشان‌دهنده عمق این پیوند ناگسستنی است.»

استقبال پرشور شهروندان

این مراسم که با همراهی و تشویق‌های مکرر شهروندان همراه بود، با اجرای حرکات حماسی باستانی‌کاران و خواندن اشعار ملی و مذهبی توسط مرشد به اوج خود رسید. بسیاری از حاضرین ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در حاشیه تجمعات مردمی، این اقدام را حرکتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ غنی پهلوانی به نسل جوان و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در محیط‌های مذهبی دانستند.

این برنامه با دعا برای سربلندی ملت ایران و خواندن دعای فرج به کار خود پایان داد تا شب به‌یادماندنی «جشن صدمین حضور» در کرج، با طنین صدای یا علی (ع) ورزشکاران، در ذهن مردم این شهر ثبت شود.

کد مطلب 6855040

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