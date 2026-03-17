علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مراسم استقبال و تشییع از شهید علی خان بیکی از شهیدان ناوشکن دنا ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
وی افزود: این مراسم چهارشنبه ۲۷ اسفندماه در مسجد مصلی، شهرستان دامغان برگزار خواهد شد.
فرماندار دامغان با بیان اینکه ساعت این مراسم معنوی ۱۹:۳۰ اعلام شده است اگفت: مراسم تشییع و تدفین شهید نیز در دیباج، روز پنجشنبه ۲۸ اسفند برگزار خواهد شد .
نوچه ناسار با بیان اینکه این مراسم ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می شود، افزود: از عموم مردم شهید پرور دامغان دعوت می شود تا در مراسم وداع و تشییع شهید خان بیکی حضور بهم رساندند.
