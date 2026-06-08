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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

آماده سازی ۷۶ مرکز خرید گندم در آذربایجان شرقی

آماده سازی ۷۶ مرکز خرید گندم در آذربایجان شرقی

تبریز- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از آماده‌سازی ۷۶ مرکز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نادری روز دوشنبه در جلسه هماهنگی کارگروه خرید تضمینی گندم استان گفت: مراکز خرید تضمینی شامل سیلوهای دولتی و خصوصی، انبارهای تعاون روستایی و کارخانه‌های آردسازی هستند؛ همچنین ۱۲۴ کارشناس عامل تشخیص و ذیحساب برای فعالیت در مراکز خرید تضمینی به اداره کل غله معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های افزایش تولید، تأمین بیش از ۵۷ هزار تُن کود یارانه‌ای و توسعه مکانیزاسیون، بستر لازم برای برداشت و خرید محصول گندم را فراهم کرده است.

نادری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ تن کود یارانه‌ای تأمین و توزیع شده که از این میزان ۴۶ هزار و ۲۶۱ تن مربوط به کودهای پاییزه و ۱۱ هزار و ۳۴۸ تن مربوط به کودهای بهاره بوده است.

وی اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های افزایش تولید گندم عنوان کرد و افزود: این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بهره‌گیری از کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و استفاده از یافته‌های مراکز تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی از جمله ایکاردا و سیمیت در سطح ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان اجرا می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: طرح‌های ضریب خوداتکایی گندم، کشاورزی حفاظتی و طرح ظرفیت عملکرد گندم نیز در راستای افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید در حال اجرا است.

نادری از پرداخت ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون برای خرید ۴۸۹ دستگاه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی خبر داد و گفت: علاوه بر این ۷۸ هزار تن بذر رسمی و خودمصرفی کشاورزان با استفاده از بیش از ۹۳ هزار کیلوگرم یا لیتر انواع قارچ‌کش‌ها ضدعفونی شد.

وی افزود: در راستای ارتقای دانش فنی کشاورزان، برنامه‌های آموزشی و ترویجی متعددی برای بیش از ۱۰ هزار نفرروز بهره‌بردار گندم‌کار برگزار شده و بیش از ۸۲ هزار نفر نیز آموزش‌های چهره به چهره دریافت کرده‌اند.

نادری با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانش‌بنیان گفت: مزارع مشارکتی با ۲۵ رقم و لاین مختلف گندم آبی و دیم با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان احداث شده و ۲۶۵ کارشناس دولتی و بخش خصوصی در اجرای طرح پایداری تولید همکاری دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۹۶ هزار و ۶۰۰ هکتار، کنترل بیماری زنگ زرد در چهار هزار و ۴۶۰ هکتار و مقابله با آفات مختلف از جمله سن گندم، موش و شته روسی در بیش از ۵۲ هزار هکتار از مزارع استان انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات مرحله برداشت گفت: برای نوسازی ناوگان برداشت ۴۴ دستگاه کمباین جدید با استفاده از ۸۸۱ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون جذب شده و دوره‌های آموزشی ویژه معاینه فنی کمباین‌ها و آموزش رانندگان نیز برگزار شده است.

نادری با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فصل برداشت اظهار کرد: تأمین سوخت کمباین‌های بومی و مهاجر و همچنین فرسودگی بخشی از ناوگان برداشت گندم از مهم‌ترین مشکلات موجود است که برای رفع آنها هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

کد مطلب 6853733

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