آماده سازی ۷۶ مرکز خرید گندم در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نادری روز دوشنبه در جلسه هماهنگی کارگروه خرید تضمینی گندم استان گفت: مراکز خرید تضمینی شامل سیلوهای دولتی و خصوصی، انبارهای تعاون روستایی و کارخانه‌های آردسازی هستند؛ همچنین ۱۲۴ کارشناس عامل تشخیص و ذیحساب برای فعالیت در مراکز خرید تضمینی به اداره کل غله معرفی شده‌اند.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های افزایش تولید، تأمین بیش از ۵۷ هزار تُن کود یارانه‌ای و توسعه مکانیزاسیون، بستر لازم برای برداشت و خرید محصول گندم را فراهم کرده است.

نادری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۵۷ هزار و ۶۰۰ تن کود یارانه‌ای تأمین و توزیع شده که از این میزان ۴۶ هزار و ۲۶۱ تن مربوط به کودهای پاییزه و ۱۱ هزار و ۳۴۸ تن مربوط به کودهای بهاره بوده است.

وی اجرای طرح پایداری تولید در دیمزارها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های افزایش تولید گندم عنوان کرد و افزود: این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بهره‌گیری از کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و استفاده از یافته‌های مراکز تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی از جمله ایکاردا و سیمیت در سطح ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم استان اجرا می‌شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: طرح‌های ضریب خوداتکایی گندم، کشاورزی حفاظتی و طرح ظرفیت عملکرد گندم نیز در راستای افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید در حال اجرا است.

نادری از پرداخت ۲ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون برای خرید ۴۸۹ دستگاه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی خبر داد و گفت: علاوه بر این ۷۸ هزار تن بذر رسمی و خودمصرفی کشاورزان با استفاده از بیش از ۹۳ هزار کیلوگرم یا لیتر انواع قارچ‌کش‌ها ضدعفونی شد.

وی افزود: در راستای ارتقای دانش فنی کشاورزان، برنامه‌های آموزشی و ترویجی متعددی برای بیش از ۱۰ هزار نفرروز بهره‌بردار گندم‌کار برگزار شده و بیش از ۸۲ هزار نفر نیز آموزش‌های چهره به چهره دریافت کرده‌اند.

نادری با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانش‌بنیان گفت: مزارع مشارکتی با ۲۵ رقم و لاین مختلف گندم آبی و دیم با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان احداث شده و ۲۶۵ کارشناس دولتی و بخش خصوصی در اجرای طرح پایداری تولید همکاری دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: مبارزه با علف‌های هرز در سطح ۹۶ هزار و ۶۰۰ هکتار، کنترل بیماری زنگ زرد در چهار هزار و ۴۶۰ هکتار و مقابله با آفات مختلف از جمله سن گندم، موش و شته روسی در بیش از ۵۲ هزار هکتار از مزارع استان انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات مرحله برداشت گفت: برای نوسازی ناوگان برداشت ۴۴ دستگاه کمباین جدید با استفاده از ۸۸۱ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون جذب شده و دوره‌های آموزشی ویژه معاینه فنی کمباین‌ها و آموزش رانندگان نیز برگزار شده است.

نادری با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فصل برداشت اظهار کرد: تأمین سوخت کمباین‌های بومی و مهاجر و همچنین فرسودگی بخشی از ناوگان برداشت گندم از مهم‌ترین مشکلات موجود است که برای رفع آنها هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.