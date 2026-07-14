پورذهبی: مکتب شهدا راه حفظ اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی بعدازظهر سهشنبه در آیین بزرگداشت شهدای ۲۳ تیرماه مریوان اظهار کرد: هر زمان مدافعان کشور با روحیه ایثار و شجاعت در میدان حضور یافتهاند، دشمن ناچار به عقبنشینی شده و این دستاورد نتیجه ایمان و استقامت رزمندگان است.
وی با اشاره به خاطرهای از یکی از مجروحان عملیات بازیدراز گفت: یکی از همرزمان روایت میکرد که رزمندهای مجروح با وجود شدت جراحات، به جای گلایه یا درخواست کمک، تنها آیه «ایّاک نعبد و ایّاک نستعین» را زمزمه میکرد؛ رفتاری که به گفته پورذهبی، اوج توکل، صبر و پایداری در سختترین شرایط را به نمایش میگذارد.
نماینده ولیفقیه در کردستان با تشریح ویژگیهای مکتب شهدا، الگوی مدیریتی امام خمینی(ره) و شهیدان انقلاب را مسیر حفظ اقتدار کشور دانست و تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده سیاستهای مبتنی بر عقبنشینی و واگذاری در دورههای گذشته، دستاوردی جز تضعیف کشور نداشته است.
پورذهبی افزود: شهدا تمام زندگی خود را برای سربلندی دین و اعتلای نام خدا صرف کردند و همین اخلاص، آنان را به جایگاهی والا رساند. به گفته وی، حکمرانی بر پایه دیانت، استقامت و شجاعت، کشور را از تکرار تجربههای تلخ تاریخی دور خواهد کرد.
شهادت نتیجه یک عمر خدمت
وی با استناد به آیه «وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ» اظهار کرد: شهید کسی است که جان خود را برای رضایت خداوند تقدیم میکند و مشمول رحمت و عنایت الهی میشود.
نماینده ولیفقیه در کردستان همچنین با تجلیل از خانوادههای شهدا، بهویژه پدران آنان، گفت: امام خمینی(ره) همواره بر خدمت صادقانه به خدا، مردم و انقلاب در طول زندگی تأکید داشتند و شهادت را پاداش چنین مسیری میدانستند؛ راهی که شهدای انقلاب اسلامی با اخلاص آن را پیمودند.
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