سعید لطفی، نایب رئیس اتحادیه املاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار اجاره و خرید و فروش مسکن در آستانه آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، گفت: به دلیل عدم دسترسی مشاوران املاک به سامانه‌های معاملات ملک و املاک، امکان ارائه آمار دقیق از وضعیت بازار وجود ندارد، اما براساس مشاهدات میدانی مشاوران املاک، رونقی در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: اگرچه افزایش قیمت مسکن در بازار رخ داده است، اما در حال حاضر بازار خرید و فروش مسکن همچنان در رکود قرار دارد. در بخش رهن و اجاره نیز رونق محدودی دیده می‌شود که بخشی از آن به پایان سال تحصیلی دانش‌آموزان و اتمام امتحانات مربوط است. انتظار می‌رود به تدریج حجم معاملات اجاره افزایش یابد، اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و در عین حال افزایش قیمت در این بخش نیز قابل پیش‌بینی است.

نایب رئیس اتحادیه املاک درباره اجرای طرح تمدید خودکار دو ماهه قراردادهای اجاره میان موجران و مستأجران بیان کرد: این موضوع باید با بررسی‌های کارشناسی بیشتری اجرا می‌شد و حداقل زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم بود. همچنین لازم بود امتیازاتی برای مالکان در نظر گرفته شود. در هر صورت، مدت زمان اجرای این طرح آن‌قدر طولانی نیست که بتواند مشکلات حوزه اجاره‌داری را برطرف کند.

وی ادامه داد: دولت باید برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، راهکارهای اساسی‌تری در نظر بگیرد و به سمت اجرای الگوی اجاره‌داری حرفه‌ای حرکت کند. دولت می‌تواند با طراحی قراردادهای دو ساله یا ارائه مشوق‌های مختلف به مالکان، از حجم جابه‌جایی مستأجران بکاهد و ثبات بیشتری در بازار اجاره ایجاد کند.

لطفی تاکید کرد: دیگر طرح‌های تنبیهی پاسخگوی وضعیت فعلی بازار مسکن نیست. بسته‌های تشویقی باید به گونه‌ای طراحی شوند که مالکان به صورت داوطلبانه برای انعقاد قراردادهای دو ساله با مستأجران ترغیب شوند، نه اینکه تمدید قراردادها به شکل دستوری و خودکار انجام شود. این طرح به طور طبیعی به نفع مالکان نخواهد بود، زیرا آنها نیز از سرمایه خود انتظاراتی دارند و این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن مورد توجه قرار گیرد.

این مقام صنفی با اشاره به وضعیت قیمت مسکن در شهرهای اطراف تهران گفت: زمانی که دولت نتواند میان عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند، افزایش تقاضا و کمبود عرضه به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود. این عدم توازن طی سال‌های گذشته در بازار مسکن وجود داشته و امروز آثار آن به وضوح قابل مشاهده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک تصریح کرد: فشارهای اقتصادی و هزینه‌های بالای تأمین مسکن در تهران و سایر کلانشهرها باعث شده بسیاری از مستأجران برای تأمین سرپناه به شهرهای جدید و مناطق پیرامونی کلانشهرها مهاجرت کنند. این شرایط نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های انجام شده در حوزه مسکن کارآمد نبوده و دولت نتوانسته مدیریت مناسبی در این بخش اعمال کند.

وی با اشاره به تأثیر طرح‌های حمایتی مسکن بر بازار اظهار کرد: زمانی می‌توان از موفقیت این طرح‌ها سخن گفت که کلید واحدهای مسکونی به متقاضیان تحویل داده شود. تا زمانی که واحدها به مرحله بهره‌برداری و تحویل نرسند، نمی‌توان کاهش فشار بر مستأجران را در بازار مشاهده کرد.

لطفی در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی بازار مسکن در حد شعار، نه برای مردم مفید است، نه برای جامعه و نه برای بخش مسکن؛ نتیجه اقدامات دولت باید در زندگی مردم و کاهش مشکلات مستأجران به صورت ملموس قابل مشاهده باشد.