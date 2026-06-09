به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر سه شنبه در آیین افتتاح راه آهن اردبیل- میانه با قدردانی از تلاشهای ۲۱ ساله برای اجرای راهآهن اردبیل‑میانه، تکمیل آن را اولویت دولت چهاردهم خواند و اظهار کرد: در این دولت ۳,۳۰۰ میلیارد تومان به پروژه اختصاص یافت و ۴۳ کیلومتر از مسیر ۱۷۵ کیلومتری زیرسازی و ریلگذاری شد.
وی افزود: هزینه اجرای این پروژه از ابتدا ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که ارزش روز آن ۵۰ هزار میلیارد تومان است. با تأکید رئیسجمهور، کار حتی در ایام جنگ تحمیلی رمضان نیز تعطیل نشد.
استاندار اردبیل گفت: در گام بعدی، مسیر ریلی اردبیل‑پارسآباد و سپس اتصال به قفقاز و اروپای شرقی در دست اقدام است.
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