به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری بعد از ظهر سه شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیات نجات غریق استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: رودخانه‌های این استان بسیار خروشان هستند و این موضوع وظایف هیات نجات غریق را دشوارتر کرده است.

وی افزود: در حال حاضر تنها اقدامی که این هیات می‌تواند انجام دهد، آموزش شنا به افراد بومی ساکن اطراف رودخانه‌ها است تا از وقوع حوادث ناگوار برای اهالی محلی جلوگیری شود.

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور با تأکید بر اینکه این آب‌های خروشان مکان مناسبی برای شنا نیستند، گفت: فدراسیون نجات غریق و غواصی هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه بر عهده نمی‌گیرد.

حیدری ادامه داد: مسئولیت اجتماعی این هیات، حضور در کنار سایر گروه‌ها در هنگام وقوع سوانح است. همچنین در بحث تربیت ناجی نجات غریق تلاش کردیم از بهترین مربیان استفاده کنیم و ناجیان ماهری را در استان تربیت نماییم.

وی با اشاره به پتانسیل غواصان استان، بیان کرد: از تمامی غواصان چهارمحال و بختیاری درخواست می‌شود تمرینات خود را با قدرت ادامه دهند تا تعدادی از اعضای تیم ملی غواصی کشور را غواصان این استان تشکیل دهند. با توجه به اضافه شدن رشته غواصی به دورنمای رشته‌های المپیکی و همکاری مسئولان استانی، امید است شاهد رونق خوب این رشته در استان باشیم.

حیدری در پایان تأکید کرد: در حوزه مسئولیت اجتماعی، ما همیار دستگاه‌های متولی بحران هستیم اما بحث تجسس در رودخانه‌ها به عهده فدراسیون نجات غریق و غواصی نیست، مگر اینکه در شرایط خاص و به صورت مکتوب از سوی ادارات مربوطه برای کمک به تجسس افراد غرق‌شده درخواست شود.