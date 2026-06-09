کشف ۸ تن‌ کود شیمیایی قاچاق در کالپوش؛ انبار پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب سه شنبه در بازدید بخش کالپوش از کشف یک پرونده اقتصادی خبر داد و در توضیحات افزود: در پی اشراف اطلاعاتی مبنی بر نگهداری کود شیمیایی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از آن داشت که محموله بزرگ کود شیمیایی در انباری واقع در یکی از روستاهای بخش کالپوش شهرستان میامی نگهداری می شود.

فرمانده انتظامی میامی از هماهنگی های لازم برای بازدید از این انبار خبر داد و اضافه کرد: طی بازرسی مقدار هشت تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق کشف و ضبط شد.

موسوی اظهار کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال ارزیابی شده است.

وی از پلمب این انبار خبر داد و تصریح کرد: متهم پرونده نیز دستگیر و به مراجع قضایی میامی معرفی شده است.