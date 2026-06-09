  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

کشف ۸ تن‌ کود شیمیایی قاچاق در کالپوش؛ انبار پلمب شد

کشف ۸ تن‌ کود شیمیایی قاچاق در کالپوش؛ انبار پلمب شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف هشت تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق در بخش کالپوش خبر داد و گفت: این انبار پلمب و متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب سه شنبه در بازدید بخش کالپوش از کشف یک پرونده اقتصادی خبر داد و در توضیحات افزود: در پی اشراف اطلاعاتی مبنی بر نگهداری کود شیمیایی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از آن داشت که محموله بزرگ کود شیمیایی در انباری واقع در یکی از روستاهای بخش کالپوش شهرستان میامی نگهداری می شود.

فرمانده انتظامی میامی از هماهنگی های لازم برای بازدید از این انبار خبر داد و اضافه کرد: طی بازرسی مقدار هشت تن و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق کشف و ضبط شد.

موسوی اظهار کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر بالغ بر دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال ارزیابی شده است.

وی از پلمب این انبار خبر داد و تصریح کرد: متهم پرونده نیز دستگیر و به مراجع قضایی میامی معرفی شده است.

کد مطلب 6855297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها