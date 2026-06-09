حبیبی: هیچ شأنی بالاتر از خدمتگزاری به مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه در ادامه برنامه‌های ملاقات مردمی، به صورت چهره به چهره با جمعی از شهروندان استان دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.

این نشست با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد و شهروندان از اقشار مختلف جامعه فرصت یافتند درخواست‌ها و دغدغه‌های خود را بدون واسطه با استاندار کرمانشاه مطرح کنند. در این دیدار، دستورات لازم برای بررسی و پیگیری موضوعات مطرح شده از سوی استاندار صادر شد.

بخشی از مطالبات مطرح شده در این نشست به مسائل حوزه نهضت ملی مسکن و پروژه ۸۰ واحدی شهید ادبیان اختصاص داشت. متقاضیان این پروژه خواستار تسریع در روند اجرای طرح و رفع برخی موانع موجود شدند که پس از بررسی موضوع، اداره کل راه و شهرسازی استان مأمور پیگیری و رفع مشکلات این پروژه شد.

در ادامه، جمعی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز مسائل و درخواست‌های خود را در حوزه‌های حمایتی و معیشتی مطرح کردند. همچنین نمایندگان جامعه ایثارگران استان با حضور در این نشست، مطالبات و درخواست‌های خود را در حوزه خدمات و حمایت‌های قانونی با استاندار در میان گذاشتند.

بررسی موضوع تبدیل وضعیت شغلی، مطالبات مرتبط با جنگ ۴۰ روزه رمضان، درخواست‌های مربوط به مرکز صیانت بانوان و برخی مسائل حوزه راه و شهرسازی و اتاق اصناف از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از محورهای مهم این نشست، رسیدگی به مسائل زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست بود. استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت از این قشر، اداره کل بهزیستی استان را مأمور کرد تا ضمن بررسی وضعیت موجود، اقدامات حمایتی لازم را در دستور کار قرار دهد.

حبیبی در حاشیه این دیدار با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، اظهار کرد: در کنار اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای، توجه به مشکلات و دغدغه‌های مردم باید در اولویت مدیران قرار داشته باشد.

وی افزود: مردم صاحبان اصلی انقلاب و نظام هستند و همه مسئولان وظیفه دارند برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند، چرا که هیچ شأنی بالاتر از خدمتگزاری به مردم وجود ندارد.

استاندار کرمانشاه همچنین این دیدارها را فرصتی ارزشمند برای شناخت دقیق‌تر مسائل جامعه دانست و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست ملاقات‌های عمومی و ارتباط مستقیم با مردم را به صورت مستمر و منظم در برنامه کاری خود قرار دهند.

این دیدار مردمی در فضایی صمیمی برگزار شد و درخواست‌های مطرح شده برای بررسی تخصصی و پیگیری در دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارجاع شد.