حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیگیری جدی سه پروژه آبرسانی در مناطق بالادست بندپی و بابلکنار خبر داد و گفت: با تجهیز ایستگاه پمپاژ شیخ‌موسی، آبرسانی به ۱۳ روستا به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

وی در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های آبرسانی روستایی در حوزه انتخابیه خود، اظهار داشت: به منظور رفع مشکلات آب شرب مناطق بالادست بندپی از جمله روستاهای شیاده و شیخ‌موسی و همچنین منطقه بابلکنار، طی دیداری که با مسئولان بسیج سازندگی استان مازندران داشتم، سه پروژه مهم را به طور جدی پیگیری کردم.

وی افزود: در این نشست، مسئولان بسیج سازندگی گزارش مفصلی از روند اجرای طرح‌ها ارائه کردند و تأکید شد که این پروژه‌ها در قالب قراردادهای فاز نخست در اختیار این مجموعه قرار دارد و باید هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جزئیات این پروژه‌ها تصریح کرد: اولین پروژه، حفر چاه تأمین آب مجتمع آبرسانی شیاده است که برای تأمین پایدار آب شرب این منطقه حیاتی به شمار می‌رود و پیگیری‌های لازم برای تسریع در عملیات اجرایی آن انجام شده است.

نتاج گفت: پروژه لوله‌گذاری خط انتقال آب در منطقه ریگ‌چشمه بابلکنار نیز پیشرفت فیزیکی داشته به طوری که لوله‌های مورد نیاز تأمین شده و بخشی از مسیر تا بیمارستان مرزی‌کلا اجرا شده است. پیگیر تسریع در ادامه عملیات هستیم.

وی خاطرنشان کرد:تکمیل و تجهیز ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی شیخ‌موسی در دستور کار است. خوشبختانه خرید تجهیزات مورد نیاز این ایستگاه انجام شده و اکنون در انتظار نصب و راه‌اندازی می‌باشیم. به محض راه‌اندازی این ایستگاه، آبرسانی به ۱۳ روستای تحت پوشش این مجتمع به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید و مشکل کمبود آب شرب این مناطق رفع می‌شود.

نماینده بابل در مجلس بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های مذکور و رفع موانع موجود تأکید کرد و گفت: پیگیری‌های میدانی تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.