انهدام باند سارقان حرفه ای در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز سه‌شنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی و مغازه، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، ۲ نفر متهم به سرقت و یک نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۳ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۷ فقره سرقت از اماکن خصوصی و ۳ فقره سرقت از مغازه به ارزش ۶ میلیارد ریال، اعتراف که ضمن استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان ، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.