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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

دستگیری سارق سیم کابل برق در مرند

دستگیری سارق سیم کابل برق در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری سارق سیم کابل برق با ۹ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر دوشنبه در با اعلام این خبر گفت: درپی وقوع سرقت سیم کابل در سطح حوزه استحفاظی و در راستای برخورد قاطع و جدی با سارقان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی سارق سیم کابل را شناسایی و طی یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند ادامه داد: متهم در بازجویی‌های فنی پلیس به ۹ فقره سرقت سیم کابل برق در سطح شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ اسدیان در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از تکمیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی تحویل داده شد از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را دراسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند.

کد مطلب 6860910

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