دستبند پلیس بر دستان اراذل و اوباش شرور در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر یکشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی اقدامات شرورانه یک نفر اراذل‌ و اوباش در سطح شهرستان که با اقدامات هنجارشکنانه خود از جمله؛ قدرت نمایی و اخاذی باعث ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان و اخلال در نظم و امنیت عمومی شده‌ بود دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کارماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با اشراف اطلاعاتی از تردد این اراذل و اوباش مسلح در سطح شهرستان مطلع و با هماهنگی قضائی، مخفیگاهش را شناسایی و در عملیات ضربتی وی را دستگیر و در بازرسی بدنی یک قبضه کلت کمری به همراه ۲۲ فشنگ جنگی کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه این شرور پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد، تاکید کرد: امنیت و آرامش جامعه خط قرمز پلیس است و چنانچه کسی بخواهد در این امنیت، آرامش و آسایش اختلال ایجاد کند با پاسخ قاطع و سخت پلیس مواجه خواهد شد.