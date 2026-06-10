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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

دستگیری سارق لاستیک و رینگ خودرو در مرند

دستگیری سارق لاستیک و رینگ خودرو در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از دستگیری سارق حرفه‌ای قطعات خودرویی با ۱۲ فقره سرقت و کشف اموال مسروقه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز چهارشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از خودرو های سواری در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی در یک عملیات پلیسی سارق سابقه‌دار و حرفه‌ای را شناسایی ، دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان انتقال دادند.

فرمانده انتظامی مرند افزود: سارق در بازجویی های فنی اولیه به ۱۲ فقره سرقت محتویات داخل اعم از ۱۵ حلقه لاستیک و رینگ از خودرو های سواری اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی مرند درپایان با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شد ، به شهروندان توصیه کرد: با اقدامات پیشگیرانه احتمال سرقت را از سارقان سلب و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ و تقدیر و پیشنهادات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ گزارش کنند.

کد مطلب 6856224

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