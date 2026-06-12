دستگیری سارق خانه باغ در هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا داداشی روز جمعه در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانه باغ موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه کوهسار فرماندهی انتظامی شهرستان هشترود قرار گرفت.

فرمانده انتظامی هشترود، تصریح کرد: ماموران پاسگاه کوهسار با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، یک نفر متهم به سرقت را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم در مخفیگاه دستگیر کردند.

سرهنگ داداشی، افزود: متهم در بازجویی های صورت گرفته به سرقت از خانه باغ اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه، اقلام مسروقه به ارزش تقریبی بیش از ۳ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی هشترود با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، ضمن هشدار به صاحبان اماکن خصوصی،خانه باغ و ساختمان های نیمه کاره و در حال ساخت از آنان خواست ضمن استفاده از نگهبان و دوربین های مداربسته، پس از اتمام ساعت کاری از رها کردن وسایل و تجهیزات ساختمانی در محل اجتناب کرده و وسایل مذکور را در جای امن و قابل اطمینان نگهداری کنند.