به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در مراسم بیعت طلاب مدرسه علمیه الزهرا سلام‌الله‌علیها با امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) که در دفتر نمایندگی ولی‌فقیه استان و با حضور گسترده طلاب، اساتید و بانوان شهر برگزار شد، سخنانی مهم و راهبردی ایراد کرد.

وی با اشاره به اهمیت بیعت به عنوان یک وظیفه دینی و انقلابی از جانب امت نسبت به مقام ولایت، از خداوند شاکر بود که رهبری را از بیت و دودمان رهبر شهید، یعنی امام خمینی (ره)، به ملت ایران عطا کرده است. وی ادامه داد: این رهبری همان علم را در دست گرفته و بر ادامه مسیر انقلاب اسلامی تأکید دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت بیعت به عنوان قراردادی معنوی میان مردم و ولی فقیه، گفت: دست بیعت دادن به معنای قرار گرفتن دست ما در دست خداوند است و این بیعت ضامن پیروزی قطعی است. تعیین رهبری، کمر ملت ایران را راست و بازوان رزمندگان را پرتوان کرده است.

وی سپس نخستین پیام‌های رهبر معظم انقلاب را در سه محور اساسی بیان کرد: حمایت از جبهه مقاومت، مبارزه با استکبار جهانی، و پیروی از خط امام (ره) و رهبری. آیت‌الله محمدی لائینی از نخبگان و فرهیختگان جامعه خواست تا شور مبارزه با استکبار جهانی را بیشتر تقویت کرده و نظرات امام خمینی (ره) را با تبیین کلامی و اعتقادی به گوش مردم برسانند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه، رهبر شهید را به عنوان فردی سراسر خدمت، اخلاص و عشق به مردم توصیف کرد و اظهار داشت: ما در آغاز یک راه جدید با پرچم‌داری جدید قرار داریم و همه باید برای موفقیت بیشتر این حرکت بزرگ تلاش کنیم.

وی در پایان تأکید کرد که ایران باید خواستار پیروزی کامل و ادامه جنگ تا شکست نهایی دشمن باشد و تصریح کرد: هر صدایی که خواستار مذاکره و سازش باشد، خیانت به آرمان‌های انقلاب و ملت ایران است.