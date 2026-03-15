۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

آیت‌الله لائینی: انقلاب اسلامی در آغاز راهی با پرچم‌داری جدید است

ساری - نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران با اشاره به آغاز مسیر جدید انقلاب اسلامی تحت رهبری جدید گفت: در این راه باید برای موفقیت بیشتر تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در مراسم بیعت طلاب مدرسه علمیه الزهرا سلام‌الله‌علیها با امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) که در دفتر نمایندگی ولی‌فقیه استان و با حضور گسترده طلاب، اساتید و بانوان شهر برگزار شد، سخنانی مهم و راهبردی ایراد کرد.

وی با اشاره به اهمیت بیعت به عنوان یک وظیفه دینی و انقلابی از جانب امت نسبت به مقام ولایت، از خداوند شاکر بود که رهبری را از بیت و دودمان رهبر شهید، یعنی امام خمینی (ره)، به ملت ایران عطا کرده است. وی ادامه داد: این رهبری همان علم را در دست گرفته و بر ادامه مسیر انقلاب اسلامی تأکید دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت بیعت به عنوان قراردادی معنوی میان مردم و ولی فقیه، گفت: دست بیعت دادن به معنای قرار گرفتن دست ما در دست خداوند است و این بیعت ضامن پیروزی قطعی است. تعیین رهبری، کمر ملت ایران را راست و بازوان رزمندگان را پرتوان کرده است.

وی سپس نخستین پیام‌های رهبر معظم انقلاب را در سه محور اساسی بیان کرد: حمایت از جبهه مقاومت، مبارزه با استکبار جهانی، و پیروی از خط امام (ره) و رهبری. آیت‌الله محمدی لائینی از نخبگان و فرهیختگان جامعه خواست تا شور مبارزه با استکبار جهانی را بیشتر تقویت کرده و نظرات امام خمینی (ره) را با تبیین کلامی و اعتقادی به گوش مردم برسانند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه، رهبر شهید را به عنوان فردی سراسر خدمت، اخلاص و عشق به مردم توصیف کرد و اظهار داشت: ما در آغاز یک راه جدید با پرچم‌داری جدید قرار داریم و همه باید برای موفقیت بیشتر این حرکت بزرگ تلاش کنیم.

وی در پایان تأکید کرد که ایران باید خواستار پیروزی کامل و ادامه جنگ تا شکست نهایی دشمن باشد و تصریح کرد: هر صدایی که خواستار مذاکره و سازش باشد، خیانت به آرمان‌های انقلاب و ملت ایران است.

کد خبر 6775454

