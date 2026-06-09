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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

محمدپور: به هرگونه تجاوز پاسخی قاطع و پشیمان کننده می دهیم

محمدپور: به هرگونه تجاوز پاسخی قاطع و پشیمان کننده می دهیم

مشهد- نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران در دفاع از خود تعارفی ندارد و همواره آماده دفاع بوده و با هرگونه تجاوز به منافع کشور پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده، می دهد.

هادی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون ادعای اخیر دونالد ترامپ مبنی بر سرنگونی یک بالگرد آمریکایی توسط ایران و تهدید وی به پاسخ نظامی، اظهار کرد: ادعاهای ترامپ بیش از آنکه جنبه واقعیت داشته باشد، در راستای سیاست‌های همیشگی او یعنی جنگ روانی در فضای مجازی است. صحبت‌های او، چه در حوزه توافق با ایران و چه در تهدیدهای نظامی، به هیچ عنوان قابل استناد و اعتماد نیست.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سابقه رفتاری ترامپ نزد افکار عمومی جهانی و حتی در داخل ساختار سیاسی آمریکا زیر سوال است، افزود: شخصیت متزلزل ترامپ و تصمیمات هیجانی او که مدام تغییر می‌کند، نشان می‌دهد که نمی‌توان بر روی سخنان او حسابی باز کرد. او در حالی مدعی عدم هماهنگی اسرائیل با آمریکا در تحرکات منطقه است که واقعیت‌های میدانی خلاف این را نشان می‌دهد؛ چراکه اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا قادر به هیچ اقدام نظامی جدی نیست و از نظر ما، آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک سطح و فاقد اعتبار هستند.

وی با اشاره به رویکرد صلح‌طلبانه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما هیچ‌گاه آغازگر جنگ با هیچ کشوری نبوده و نیستیم و اگر در میز مذاکره حاضر می‌شویم، ناشی از رویکرد صلح‌طلبانه ماست. با این حال، اگر طرف‌های مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل نیت خود را بر ادامه تحریم‌ها و گسترش جنگ متمرکز کنند، ایران با تمام قدرت در برابر آن‌ها خواهد ایستاد.

محمدپور با هشدار صریح نسبت به هرگونه ماجراجویی علیه ایران تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها قصد نقض آتش‌بس یا هرگونه تعرضی را داشته باشند، ایران در دفاع از خود هیچ تعارفی با کسی ندارد. تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه در تیررس توانمندی‌های دفاعی ما قرار دارند و ایران در صورت جسارت دشمن، پاسخ محکم و قاطعی به هر تهدیدی خواهد داد.

کد مطلب 6855460

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