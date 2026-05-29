به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین وحیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته تربت حیدریه با اشاره به ۴۷ سال توطئه، جنگ و گرانی، اظهار کرد: امروز ۹۰ شب است که مردم در صحنه حضور دارند و چشم جهان را خیره کردهاند. شما مردم دین و معنویت را دوباره احیا کردید.
امام جمعه موقت تربت حیدریه با اشاره به شکست ابرقدرتها، گفت: امروز با شکست ابرقدرتها، پرچم دین و غدیر را بلند کردهاید و بزرگترین قدرتهای هستهای جهان را به زانو درآوردهاید. آنها برای التماس به سراغ چین میروند. مسئولان باید بدانند کجا هستند.
وی افزود: اکنون در کنار کاخ سفید و در دانشگاههای آمریکا پرچم ایران را بلند کردهاند. ۳۰۰ هزار شهید از فرزندان این ملت اهدا شده و سیدالشهدا سید علی خامنهای و سادات و فرماندهان بسیاری شهید شدهاند. جنگ همیشگی است و مبارزه همچنان ادامه دارد. بگویند مذاکره، هر چه میخواهند بگویند، اما دشمن دست از تجاوز برنداشته است.
وحیدی با بیان اینکه مردم حق دارند نقد و مطالبه داشته باشند، به مسئولان توصیه کرد: یک خسته نباشید به هر سه قوه میگوییم، اما در مقابله با دشمن مواظبت کنید. ترامپ نافهم نیست؛ کارشناسان قوی کنارش نشستهاند. به نحوی صحبت کنید که دشمن سوءاستفاده نکند. مواظب نفوذیها باشید و مردههای سیاسی را به رسانه نیاورید.
