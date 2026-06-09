محسن‌پاک آئین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به واکنش ترامپ به سقوط هلیکوپتر امریکا در تنگه هرمز، اظهار داشت: ادعاهای متناقض مقامات و رسانه های آمریکا،علت سقوط بالگرد آپاچی این کشور در حوالی تنگه هرمز را با ابهام مواجه کرده است.

وی ادامه داد: ترامپ می گوید به او گزارش شده که این بالگرد توسط یک پهپاد ایرانی ساقط شده،فرماندهی سنتکام،ارتش تروریستی آمریکا ضمن تأیید سقوط بالگرد و نجات دو نفر از خدمه آن،به علت سقوط اشاره نکرده و می گوید که تحقیقات برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز شده است.

کارشناس مسائل بین الملل افزود: پیش بینی می شود که اگر ترامپ مانند سابق،دچار خطای محاسبه شده و تحرکی علیه ایران انجام دهد،با پاسخ کوبنده و پشیمان کننده ایران مواجه شود.

پاک آئین عنوان کرد: معمولا اطلاعات غلط سرویس های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی،رییس جمهور آمریکا را دچار خطای محاسباتی می کند.