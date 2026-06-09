پزشکیان: باید فرآیندهای اداری طوری باشد تا فساد به حداقل برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان با حضور در نهاد ریاست جمهوری، ضمن بازدید از رصدخانه پروژههای ملی به عنوان داشبورد مدیریتی پایش و رصد دقیق پروژههای اولویتدار دولت، در نشستی با دکتر محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، و جمعی از مدیران این مجموعه به گفتوگو پرداخت.
رئیسجمهور در این نشست ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات صورتگرفته از سوی معاونت اجرایی ریاست جمهوری در پیگیری، هماهنگی و اجرای پروژههای مهم و اولویتدار دولت، این مجموعه را بازوی اجرایی دولت توصیف و بر نقش آن در تحقق برنامهها و سیاستهای اجرایی کشور تأکید کرد.
پزشکیان در ادامه اظهار داشت: زمانی ما در دوره جوانی و دانشجویی نگاههای بلندی برای آینده و پیشرفت کشور داشتیم و امروز که هم علم آن را داریم، هم اختیارات آن را داریم و هم مهارت لازم را داریم باید کشور را درست مدیریت کنیم و حق، عدالت، کارآمدی، بهره وری و خدمت رسانی با کیفیت را در جامعه محقق سازیم.
رئیسجمهور همچنین با تأکید بر ضرورت همافزایی و انسجام در مسیر خدمت به مردم، تصریح کرد: اگر دست به دست هم دهیم و خدمتگزار مردم باشیم خواهیم توانست از همه این بحرانها با عزت و سربلندی بیرون بیاییم.
پزشکیان در ادامه افزود: اگر عزم و اراده حل مشکلات کشور و پاسخگویی به نیازهای مردم را داشته باشیم خواهیم توانست کاری کنیم که مردم ما با عزت و سربلندی زندگی کنند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای حکمرانی و ارتقای سلامت نظام اداری کشور، اظهار داشت که باید فرآیندهای اجرایی به نحوی طراحی و مدیریت شوند که امکان شکلگیری رانت، رشوه و هرگونه فساد اداری به حداقل برسد و زمینههای بروز تخلف از میان برداشته شود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم مقابله با ریشهها و بسترهای تولید فساد است، نه صرفاً شناسایی و برخورد با متخلفان، گفت: هدف ما مچگیری نیست، بلکه میخواهیم زمینه، ریشه و بستر فساد را ریشهکن کنیم تا اگر کسی هم وسوسه شد تخلف کند، نتواند.
در این نشست، دکتر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز گزارشی از برنامهها و اقدامات این مجموعه ارائه کرد و با اشاره به مأموریتهای محوله از سوی رئیسجمهور، اظهار داشت: تمام تلاش این مجموعه آن است که برنامههای جنابعالی را عملیاتی کنیم و اگر بناست برنامههای رئیسجمهور در کشور اجرایی شود، اول باید در نهاد ریاست جمهوری و معاونت اجرایی به مرحله اجرا برسد؛ برنامههایی که مبتنی بر علم و دانش و قانون است.
قائمپناه همچنین از پیگیری موضوع مدیریت نگهداشت فضاهای فیزیکی و اجرای برنامههای مدیریت بهینه مصرف انرژی در قالب یک کارگروه ملی خبر داد و گفت که مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین از جمله محورهای در دست پیگیری این کارگروه است.
رئیسجمهور در ادامه حضور خود در نهاد ریاست جمهوری، از رصدخانه پروژههای ملی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای پروژههای اولویتدار دولت قرار گرفت.
نهضت توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش، توسعه پنلهای خورشیدی، اصلاح الگوی کشت، جمعآوری گازهای فلر و افزایش تولید نفت از جمله طرحهایی بود که در این بازدید بهصورت برخط و لحظهای مورد پایش و بررسی قرار گرفت.
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