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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

با وجود اعتراض چین و روسیه صورت گرفت؛

رای غیرقانونی شورای امنیت به بررسی بازگشت تحریم ها علیه ایران

رای غیرقانونی شورای امنیت به بررسی بازگشت تحریم ها علیه ایران

شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ای غیرقانونی و با استانداردهای دوگانه رای‌گیری درباره قطعنامه ۱۷۳۷ را پیش برد و با ۱۱ رای موافق، بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ای غیرقانونی و با استانداردهای دوگانه رای‌گیری درباره قطعنامه ۱۷۳۷ را پیش برد و با ۱۱ رای موافق، بررسی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد که اعتراض روسیه و چین را به‌دنبال داشت.

نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به سیاسی‌کاری دوباره غرب علیه ایران گفت: اقدامات غرب برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران غیرقانونی است و قطعنامه ۱۷۳۷ فاقد اعتبار حقوقی و جایگاه در شورای امنیت می‌باشد.

وی افزود: فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی برخی اعضای اروپایی محکوم به شکست است و شورای امنیت هیچ حقی برای احیای تحریم‌های لغو شده ندارد.

نماینده روسیه تاکید کرد که تحریم‌های یک‌جانبه و اقدامات غیرقانونی برخی کشورها، روند دیپلماسی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تضعیف کرده و مانع حل‌وفصل مسالمت‌آمیز شده است.

نماینده چین در سازمان ملل: آمریکا موجب وضعیت بغرنج کنونی درباره ایران شده است

نماینده چین در سازمان ملل در سخنانی در شورای امنیت بر عدم استفاده از زور و بازگشت به دیپلماسی تاکید کرد.

وی افزود: درگیری ایران و آمریکا شوک‌های سنگینی به کشورهای در حال توسعه ارسال کرده است. آتش بس بین طرف‌های درگیر اولویت اصلی است.

مخالفت نماینده فرانسه با اظهارات نمایندگان روسیه و چین

نماینده فرانسه در سازمان ملل اظهارات نمایندگان روسیه و چین در حمایت از ایران را رد کرد و مدعی شد که بازگشت تحریم ها علیه ایران ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت قانونی است.

وی در ادامه مدعی شد که جلسه امروز کاملاً موجه است تا اعضای شورا درباره بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بر اساس چارچوب‌های مصوب سازمان ملل گفت‌وگو و تصمیم‌گیری کنند.

گفتنی است که نشست شورای امنیت برای بررسی بازگشت تحریم‌های ایران امشب برگزار شد و این شورا با ۱۱ رأی موافق، برگزاری نشست و ادامه روند بررسی پرونده بازگشت تحریم‌های مرتبط با ایران را تصویب کرد.

کد مطلب 6855584

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 1
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      سلام روسیه و چین میتونستن وتو کنند و نکردن یا نمیشد؟
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      1 0
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      شورای امنیت را به سطل اشغال بیاندازید.
    • FR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      1 0
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      بعد همین رئیس جمهوری تروریست فرانسه چهار روز دیگر زنگ می زند به آقای پزشکیان. در ادامه هم آقای پزشکیان از آمادگی ایران برای بهبود «خیالی» روابط با فرانسه و اروپا سخن خواهد گفت. و البته به کشتی های فرانسوی هم اجازه‌ی تردد در تنگه هرمز داده شده بارها. نباید فراموش کرد که اروپا(بخصوص فرانسه، آلمان و بریتانیا) و آمریکا، حاکمیت مستقل ندارند و همگی توسط اسرائیل و باند اپستین کنترل می شوند. اروپا همان اسرائیل است.
    • علی IR ۰۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
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      پس چراروسیه وچین وتونکردند....حالا که اینجوریه مثل کره شمالی باشیدوسلاح اتم بسازید وآن اعلام کنید تادهان اینها وگروسی گل گیری شود
    • IR ۰۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      1 0
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      تحریمها غیر قانونی وغیرانسانی وغیر اخلاقی بود وکاره درستی نبود ودرست گفته شده این قطعنامه فاقد اعتبار حقوقی هست ،این تحریم ها یک طرفه وغیر قانونیه
    • جعفر تیموری IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
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      شورای امنیت افتاده دست یه تعداد کشور ذلیل و بی شرف و بی وجدان و تروریست و کودک کش به سرکردگی اپستین نشینان کودک خوار. ما مردم ایران از روسیه و چین بخاطر حمایت خود از ایران که نشان دادن شرف و وجدان و انسانیت و غیرت در وجودشان بوده ،اعلام می کنیم و تا آخرین قطره خون خود با تمام تحریمها و شیطنتهای کشورهای بی شرافت و ذلیل و قاتل و تروریست و استعمار گر ،مقابله کرده و از خود و کشورمون دفاع خواهیم کرد.

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