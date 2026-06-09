نمایش دیگری از ریاکاری در شورای امنیت/ قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همزمان با تشکیل نشست شورای امنیت گفت: باز هم نمایش دیگری از ریاکاری و استانداردهای دوگانه در جلسه و بررسی شورای امنیت سازمان ملل.

نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد تصریح کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شد و تمام مفاد و وظایف مربوطه را به پایان رساند. هیچ مبنای قانونی برای کمیته موسوم به ۱۷۳۷ وجود ندارد، هیچ قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران باقی نمانده است و هیچ توجیهی برای تشکیل جلسات تحت دستور کار «عدم اشاعه» وجود ندارد.



نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک تاکید کرد: این سوءاستفاده آشکار از اختیارات شورای امنیت و تلاشی عمدی برای گمراه کردن جامعه بین‌المللی است.



نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود: برای بیش از پنج دهه، ایران همچنان یک کشور مسوول عضو معاهده ان پی تی بوده و هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده است. تهدید واقعی برای رژیم عدم اشاعه، مصونیت از مجازات کسانی است که به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان حمله می‌کنند در حالی که مدعی پایبندی به حقوق بین‌الملل و عدم اشاعه هستند.

نمایندگی ایران نزد سازمان ملل اضافه کرد: وضعیت فعلی نتیجه مستقیم خروج آمریکا از برجام، عدم پایبندی مداوم سه کشور اروپایی به تعهداتشان و حملات نظامی غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت حفاظت ایران است.