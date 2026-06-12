داداشی: احتمال وقوع صاعقه و تگرگ در خراسان شمالی وجود دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان خراسان شمالی در روز جمعه صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از جمعه شب با تشدید ناپایداریهای جوی، فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی تقویت میشود.
وی در ادامه افزود: این سامانه تا اواخر شنبه شب به صورت متناوب فعال خواهد بود و در برخی ساعات بهویژه عصر و شب شنبه، رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ را به همراه خواهد داشت.
داداشی بیان کرد: بیشترین فعالیت این سامانه در مناطق نیمه شمالی، دامنهها، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق خراسان شمالی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع صاعقه، تگرگ، جاری شدن رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیلها از مهمترین پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی است.
وی بیان کرد: هشدار سطح زرد هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شده و شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق مستعد، باید توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
داداشی گفت: یکشنبه جو پایدار همراه با آسمانی صاف در اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
وی افزود: از بعدازظهر دوشنبه بار دیگر رشد ابر، وزش باد شدید، رگبار باران و رعد و برق در مناطق نیمه شمالی و جنوب شرق خراسان شمالی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق خراسان شمالی مورد انتظار است.
وی در پایان اظهار کرد: طی شبانهروز گذشته کوسه با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنکترین و جاجرم با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه خراسان شمالی گزارش شد. همچنین دمای هوای بجنورد در این مدت بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتیگراد در نوسان بود.
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