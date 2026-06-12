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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

داداشی: احتمال وقوع صاعقه و تگرگ در خراسان شمالی وجود دارد

داداشی: احتمال وقوع صاعقه و تگرگ در خراسان شمالی وجود دارد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: فعالیت سامانه بارشی در استان با احتمال وقوع صاعقه، تگرگ، جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها همراه خواهد بود.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان خراسان شمالی در روز جمعه صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از جمعه شب با تشدید ناپایداری‌های جوی، فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی تقویت می‌شود.

وی در ادامه افزود: این سامانه تا اواخر شنبه شب به صورت متناوب فعال خواهد بود و در برخی ساعات به‌ویژه عصر و شب شنبه، رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ را به همراه خواهد داشت.

داداشی بیان کرد: بیشترین فعالیت این سامانه در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، وقوع صاعقه، تگرگ، جاری شدن رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها از مهم‌ترین پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی است.

وی بیان کرد: هشدار سطح زرد هواشناسی برای خراسان شمالی صادر شده و شهروندان، به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد، باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

داداشی گفت: یکشنبه جو پایدار همراه با آسمانی صاف در اغلب مناطق خراسان شمالی حاکم خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر دوشنبه بار دیگر رشد ابر، وزش باد شدید، رگبار باران و رعد و برق در مناطق نیمه شمالی و جنوب شرق خراسان شمالی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق خراسان شمالی مورد انتظار است.

وی در پایان اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته کوسه با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و جاجرم با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه خراسان شمالی گزارش شد. همچنین دمای هوای بجنورد در این مدت بین ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.

کد مطلب 6857713

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