https://mehrnews.com/x3chkQ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6855630 استانها کردستان استانها کردستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹ اجرای فعالیتهای هنری هنرمندان کردستانی در تجمع شبانه سنندج- شامگاه سه شنبه تجمع مردمی میدان آزادی سنندج با اجرای فعالیتهای هنری هنرمندان کردستانی همراه بود. دریافت 16 MB کد مطلب 6855630 کپی شد مطالب مرتبط سنندج آمادگی برگزاری نخستین رویداد فرهنگی منطقهای موسیقی را دارد صد و یکمین شب میدان داری آستارایی ها برای وطن حماسه حضور مردم دلگان به ایستگاه صدم رسید برچسبها سنندج تجمع مردمی کردستان
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