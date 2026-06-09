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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹

اجرای فعالیت‌های هنری هنرمندان کردستانی در تجمع شبانه

اجرای فعالیت‌های هنری هنرمندان کردستانی در تجمع شبانه

سنندج- شامگاه سه شنبه تجمع مردمی میدان آزادی سنندج با اجرای فعالیت‌های هنری هنرمندان کردستانی همراه بود.

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کد مطلب 6855630

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