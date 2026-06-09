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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۷

ادعای سنتکام: در دفاع از خود و به دستور ترامپ به جنوب ایران حمله کردیم

ادعای سنتکام: در دفاع از خود و به دستور ترامپ به جنوب ایران حمله کردیم

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا مدعی حملات به جنوب ایران در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آن کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) از حملاتی به جنوب ایران خبر داد و مدعی شد که این حملات را در دفاع از خود و در پاسخ به سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی انجام داده است.

همزمان با این حملات صدای انفجارهایی هم در بندرعباس و سیریک شنیده شده است.

سنتکام مدعی شده که این حملات را با دستور مستقیم ترامپ انجام داده است.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا همچنین مدعی شد که ماموریت اعلام‌شده، پاسخی متناسب با تجاوز غیرقابل‌توجیه ایران است.

کانال ۱۴ تلوزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ترامپ نتانیاهو را در جریان جزئیات حمله اخیر آمریکا به ایران قرار داده است.

کد مطلب 6855637

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