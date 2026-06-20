نرم افزار جدید جاسوس کارمندان بانک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام سوالات زیادی درباره حریم خصوصی در محل کار ایجاد کرده و همزمان بانک کانادایی سعی دارد بهره وری را افزایش دهد.

نرم افزار مذکور مدت زمانی را که کارمندان در مرورگرها، چت های داخلی و اپلیکیشن های برگزاری جلسه می گذرانند، را رصد می کند.

در حال حاضر شرکت ها به طور روزافزونی با واکنش کارمندان به استفاده از نرم افزار جهت رصد فعالیت هایشان روبرو هستند. بانک «تورنتو- دومینیون» در بیانیه ای اعلام کرد استفاده از این نرم افزار یک روش استاندارد در سراسر صنعت مالی است. در بخشی از بیانیه آمده است: ما در بخش های مختلف کسب و کارمان از راه حل های اتوماتیک برای بهبود چشم انداز و تخصیص بهینه سازی منابع استفاده می کنیم. این ابزار هوش مصنوعی نیست و همچنین مختص هیچ کسب وکار یا موضوعی نیست.

ابزار مذکور به مدیران امکان می دهد به طور دقیق تر جریان کاری، ظرفیت تیم ها و عملکرد را بسنجند. هرجایی که این ابزار به کار گرفته شود، به کارمندان درباره مکان استفاده و هدف از آن اطلاع رسانی می شود.

همچنین بانک کانادایی اعلام کرد اقدامات ایمنی برای حفاظت از حریم خصوصی کارمندان اعمال کرده است.

شرکت «اکتیو اوپس» این نرم افزار به نام «workiQ» را ارائه می کند. «دین پیکیاتی» نائب رئیس بخش تحقیقات پر خطر این شرکت در بیانیه ای نوشته است: ایده اصلی نشان دادن نقاط ضعفی است که باید مدت زمان بیشتری صرف آنها کرد. ما می دانیم در سراسر سیستم نقاط ضعف متعددی وجود دارد. این نرم افزار در پس زمینه فعال می شود و بررسی های حفظ حریم خصوصی را پشت سرگذاشته است.