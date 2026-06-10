تجهیز و بازسازی ۱۰ مرکز فرآموز در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه پورنظری معاون طرح و برنامه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات این شرکت در راستای تامین سرانه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در مناطق ۲۲ گانه تهران افزود: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برای تعمیر، بازسازی و تجهیز هر مرکز فرآموز هزینه می کند تا این مراکز با کیفیت و تجهیزات مناسب در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در هر مرکز مهارت‌های زندگی، رفتارهای سلامت‌محور، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خلاقیت و توانایی حل مسئله به کودکان آموزش داده می شود.

پورنظری با پرداختن به بازسازی، تعمیر و تجهیز ۱۰ مرکز فرآموز در مناطق مختلف تهران ادامه داد: در مراکز فرآموز مهارت‌های شناختی، اجتماعی، معنوی و ارتباطی از طریق بازی، کاردستی، داستان‌گویی و نقاشی به کودکان آموزش داده می‌شود و تلاش شده است تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی تامین شده از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

به گفته وی، مرکز فرآموز منطقه ۱۴ به عنوان یکی از مراکز فرآموز تجهیز و بازسازی شده از سوی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی تکمیل و برای بهره برداری در اختیار منطقه قرار گرفته است.

معاون طرح و برنامه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در پایان از آمادگی این شرکت برای تجهیز، بازسازی و مرمت مراکز فرآموز در دیگر مناطق تهران خبر داد و گفت: در صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار مورد نیاز مابقی مراکز فرآموز تا پایان سال جاری تجهیز، بازسازی و مرمت می‌شود.