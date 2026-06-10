رسانه؛ ستون فقرات مقاومت اجتماعی و فرهنگی ملت مبعوثِ 

فرج‌الله فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی مبنی بر رسالت ویژه رسانه در میانه نبرد تمام‌عیار علیه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی با اشاره به اینکه رسانه‌ها وظیفه‌ای خطیر در برهه حساس و سرنوشت‌ساز کنونی بر عهده دارند، اظهار کرد: رسانه باید با جهاد تبیین، روایت صحیح و دقیق از واقعیت‌ها ارائه کند، اهداف و شیوه‌های جنگ ترکیبی دشمن را برای افکار عمومی روشن سازد و با تولید محتوای امیدبخش، روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی را تقویت کند.

قائم‌مقام صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه رسانه باید حماسه‌ آفرینی‌های مردم، ایثارگری‌ها، موفقیت‌ها و جلوه‌های وحدت ملی را به‌درستی منعکس کند، ادامه داد: رسانه با پوشش و اطلاع‌رسانی صحیح، مانع از تحریف واقعیت‌ها توسط جریان‌های معاند می‌شود.

فرهادی بیان کرد: در دوران معاصر، جنگ‌ها تنها محدود به میدان‌های سنتی نبوده و با ظهور جنگ ترکیبی، جبهه‌های مختلفی از جمله اقتصادی، روانی، اطلاعاتی و رسانه‌ای شکل گرفته است که در چنین شرایطی رسانه‌ها طبیعتاً نقش تعیین‌کننده‌ای هم در اطلاع‌ رسانی صحیح و به موقع و هم در خنثی کردن جنگ روانی دشمن بر عهده دارند. رسانه‌های داخلی با بازتاب واقعیت‌ها و تشویق مردم به مشارکت، ستون فقرات مقاومت اجتماعی و فرهنگی در این یکصد روز بوده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، پیوند میان مردم، رهبری و رسانه می‌تواند زمینه‌ ساز شکست پروژه‌های دشمن و تحقق اهداف بلند ملت ایران باشد، افزود: هرگاه مردم با بصیرت در میدان حضور داشته‌ و رسانه‌ها نیز رسالت آگاهی ‌بخشی و امیدآفرینی خود را به‌ درستی انجام داده‌اند، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

بعثت ۱۰۰ روزه مردم تجلی وحدت و همدلی است

فرهادی با اشاره به بعثت ۱۰۰ روزه ملت صبور و مقاوم ایران اسلامی، اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان ملت ایران با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و روانی در قالب جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف اراده ملت و ایجاد ناامیدی در جامعه هستند، مردم ایران بار دیگر نشان دادند که بزرگ‌ترین سرمایه نظام اسلامی و مهم‌ترین عامل شکست توطئه‌های دشمن به شمار می‌آیند.

قائم‌مقام صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بعثت ۱۰۰ روزه مردم در سایه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی مجتبی خامنه‌ای، نماد یک خیزش آگاهانه، مسئولانه و تمدن‌ساز برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار کشور است، ادامه داد: در این مسیر، مردم با حضور هوشمندانه در صحنه، حفظ وحدت و همبستگی ملی، مقابله با شایعات و جنگ روانی دشمن و حمایت از ارزش‌های دینی و ملی، نقش بی‌بدیلی در خنثی‌ سازی توطئه‌ها ایفا می‌کنند.

فرهادی بیعت مردم با رهبری را تجلی پیوند عمیق امت و ولایت و نشانه‌ای از پایبندی ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: این همراهی و همدلی، مهم‌ترین عامل ثبات، امنیت و اقتدار کشور در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی محسوب می‌شود و پیام روشنی به دشمنان می‌دهد که ملت ایران در دفاع از هویت، استقلال و منافع ملی خود استوار و متحد خواهد ماند.