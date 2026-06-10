مستند «آخرین دختر» در بوشهر اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر صبح چهارشنبه در حاشیه این اکران ضمن قدردانی از حضور این هنرمند پیشکسوت به خانه خود پس از مدتها دوری، اظهار کرد: در کنار حمایت از فیلم‌اولی‌ها که اخیراً فراخوان آن منتشر شده، یکی از برنامه های ما اکران تولیدات فیلمسازان پیشکسوت بوشهر و برگزاری کارگاه‌های انتقال تجربه است.

رسول پولادی ابراز امیدواری کردکه نشست های اکران و کارگاههای انتقال تجربه بتواند زمینه تبادل نظر و یادگیری عملی برای هنرجویان جوان فراهم و فاصله نسل جدید با هنرمندان پیشکسوت و با تجربه کم شود.

غریب‌زاده که پیش‌تر با ساخت فیلم‌هایی نظیر «بومرنگ» و کسب جایزه در جشنواره فجر، جایگاه خود را در سینمای مستند و کوتاه تثبیت کرده، در حاشیه این اکران درباره روند تولید «آخرین دختر» گفت: ساخت این فیلم از سال ۱۳۸۸ آغاز شد. ایده آن زمانی شکل گرفت که در یکی از برنامه‌های کوهنوردی، دختربچه‌ای ۴ ساله مبتلا به سندروم داون را دیدم و این پرسش در ذهنم ایجاد شد که آینده او چه خواهد شد؛ همین کنجکاوی منجر به تصمیمی شد که ۱۴ سال از زندگی وی را مستندسازی کنم.

این فیلمساز با تأکید بر تغییر نگاه نسبت به معلولیت افزود: هدف اصلی من این بود که بدون استفاده از رویکرد ترحم‌آمیز، توانمندی‌های این دختر را به نمایش بگذارم؛ اینکه چگونه در دوران نوجوانی توانسته است از عهده مدیریت خود برآمده و با کمک خانواده در امور دامپروری منطقه مشارکت کند.

غریب‌زاده با اشاره به سختی‌های تولید آثار بلندمدت تصریح کرد: پیگیری یک سوژه به مدت ۱۴ سال در سینما، امری متمایز و بسیار دشوار است که با وجود محدودیت‌های مالی و با هزینه شخصی خودم، آن را به ثمر رساندم و کاندیدای بخش «افق» جشنواره معتبر مونیخ شد.

نویسنده کتاب «زیر درخت بابل» با اشاره به پروژه بعدی خود گفت: فیلم بعدی‌ام درباره زندگی یک نوجوان در همین منطقه تا زمان سربازی و ازدواج است که بخش‌هایی از آن فیلمبرداری شده و به نظرم مکمل مستند «آخرین دختر» محسوب می‌شود.

غریب‌زاده با تأکید بر ظرفیت‌های بصری منطقه گیسکان دشتستان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف من در این مستند، نمایش غارهای طبیعی و مناظر بکر این منطقه بود. اگر این نماها در فضای ملی دیده شود، علاقمندان بسیاری را برای حتی یک شبانه‌روز تجربه به آنجا می‌کشاند؛ کافی است فقط مسیر دسترسی به این مناطق تسهیل شود.

این فیلم که کاندیدای جایزه بخش «افق» جشنواره مستند مونیخ بوده، روایتی چهارده‌ساله از زندگی «مریم»، دختربچه‌ای مبتلا به سندروم داون در کوه‌های گیسکان دشتستان را به تصویر می‌کشد؛ مسیری از رشد، زیست و تجربه او در دل طبیعت بکر.

پس از اکران این مستند، کارگاه انتقال تجربه با حضور داریوش غریب‌زاده برای هنرجویان انجمن سینمای جوانان بوشهر برگزار شد.

در حاشیه این برنامه، از سوی مدیر انجمن سینمای جوانان استان بوشهر از «داریوش غریب زاده» با اهدای دسته گل و لوح سپاس تقدیر شد.