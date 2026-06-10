به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با صدور پیامی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران قدردانی کرد.
متن کامل پیام سرلشکر عبداللهی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ، بصیر، مقاوم و سرافراز ایران اسلامی؛
اکنون که یکصد شب از حماسه سترگ، بیبدیل و تاریخساز حضور مقتدرانه و آگاهانه شما در صحنه دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، حمایت از میدان و نیروهای مسلح، تجدید بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیتالله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) و پاسداشت خون پاک شهدای والامقام میگذرد، بر خود فرض میدانم مراتب سپاس، تقدیر و تعظیم خویش و آحاد رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح کشور را در برابر این نمایش عظیم وحدت ملی، انسجام مردمی و اقتدار تمدنساز ابراز نمایم.
این حضور پرشکوه و کمنظیر که در طول یکصد شب متوالی با صلابت، ایمان، آگاهی و استقامت استمرار یافته است، صرفاً یک حرکت اجتماعی یا سیاسی نیست؛ بلکه تجلی بعثتی نوین و برانگیختگی عظیم ملت ایران است؛ همان حقیقتی که رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت امام سید علی خامنهای( اعلی الله مقام الشریف) در واپسین روزهای حیات شریف خویش و پیش از جنگ رمضان، نوید ظهور و شکوفایی آن را داده بودند.
امروز این وعده الهی در قامت یک ملت بیدار، متحد، مقاوم و آماده برای دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی متجلی شده است.
این پدیده شگفتانگیز مردمی، علاوه بر نمایش وحدت کمنظیر ملی، به یکی از مؤلفههای اصلی بازدارندگی راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و پیام روشنی را به دشمنان ملت ایران به ویژه حاکمان تروریست ایالات متحده امریکا و رژیم پلید و جنایتکار صهیونیستی مخابره کرده است؛ اینکه امنیت، اقتدار و عزت این سرزمین تنها متکی به تجهیزات و توان نظامی نیست، بلکه بر پشتوانه عظیم مردمی، ایمان انقلابی و پیوند ناگسستنی ملت، ولایت و نیروهای مسلح استوار است.
بیتردید استمرار این حضور آگاهانه و مسئولانه، سرمایهای عظیم برای تولید و تعمیق اقتدار ملی، افزایش توان بازدارندگی کشور، تقویت انسجام اجتماعی، ارتقای سرمایه راهبردی نظام اسلامی و ناکامسازی تمامی سناریوهای دشمنان خواهد بود.
دشمنان این مرز و بوم در برابر چنین ملتی، بیش از هر زمان دیگری به ناتوانی خود در شکستن اراده ایران اسلامی اعتراف کردهاند.
اینجانب ضمن تعظیم برابر این حماسه ماندگار و تاریخی، از آحاد ملت شریف ایران دعوت مینماید تا همانگونه که تاکنون با لبیک به ندای ولایت و درک صحیح از شرایط خطیر و حساس کشور در میدان حضور داشتهاند، این حرکت مبارک و افتخارآفرین را تا زمانی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تکلیف دیگری برای ملت تعیین فرمایند، با همان شور، بصیرت، وحدت، صلابت و استواری ادامه دهند.
امروز بیش از هر زمان دیگر، حفظ این همبستگی ملی و استمرار این حضور باشکوه و تمدنی، تضمینکننده آیندهای مقتدر، مستقل و عزتمند برای ایران اسلامی است و بیشک این صفحه زرین از تاریخ ملت ایران، به عنوان نماد بعثت ملت، تجدید حیات انقلابی و نمایش اراده شکستناپذیر مردم ایران در حافظه تاریخی کشور ماندگار خواهد شد.
سلام و درود خداوند بر ملت بزرگ ایران، بر خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، بر رزمندگان سرافراز نیروهای مسلح و بر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص)
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با صدور پیامی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با صدور پیامی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران قدردانی کرد.
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