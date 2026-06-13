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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

حذف سقف ۱۸.۵ میلیون دلاری استانی برای واردات کالاهای اساسی از مرزها

حذف سقف ۱۸.۵ میلیون دلاری استانی برای واردات کالاهای اساسی از مرزها

سامانه جامع تجارت از حذف محدودیت سقف (۱۸.۵ میلیون دلاری) استانی برای ثبت سفارش‌های با نوع عملیات ارزی بانکی از محل تصویب‌نامه واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند پیرو تصمیمات اتخاذ شده توسط وزارت صمت مقرر گردید برای منابع ارزی باقیمانده از سهمیه ۳۰۰ میلیون دلاری تعیین شده جهت واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی، سقف یکسان استانی (۱۸.۵ میلیون دلار) حذف و مبلغ باقیمانده برای کاربران تمام استان‌های مشمول قابل استفاده گردد.

لازم به ذکر است از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ محدودیت سقف استانی حذف و باقیمانده سهمیه ۳۰۰ میلیون دلاری، در دسترس کاربران تمام استان‌های مرزی مشمول مصوبه مذکور قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6858927
سمیه رسولی

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