صادرات برخی اقلام به همسایگان دو برابر واردات شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعیپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، امروز در نشست بررسی موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به روند توسعه تجارت با کشورهای همسایه اظهار کرد: اقدامات انجامشده از سوی جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه تجارت با کشورهای همسایه در یک سال گذشته کمنظیر بوده و مسیر همکاریها بهصورت جدی و رو به رشد در حال پیگیری است.
وی افزود: با وجود برخی چالشها در مسیر تجارت، دستگاههای اجرایی کشور با هماهنگی مناسب توانستهاند روند همکاریها را بهخوبی مدیریت کنند و در حوزه تجارت خارجی، بهویژه با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است.
رفیعیپور با اشاره به وضعیت صادرات و واردات گفت: در برخی حوزهها، صادرات کشور دو برابر واردات بوده و این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای تولید و صادرات در بخشهای مرتبط است. همچنین حدود ۲۰ قلم کالای اصلی در سبد صادراتی ایران به کشورهای همسایه و حوزه اوراسیا قرار دارد که عمدتاً شامل نهادههای دامی و کالاهای اساسی است.
وی ادامه داد: مسیر همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال گسترش است و انتظار میرود با رفع برخی موانع، روند توسعه تجارت سرعت بیشتری پیدا کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی اظهار کرد: لازم است نمایندگان تجاری ارتباط مستقیم و مستمر با سازمانهای متولی از جمله دستگاههای بهداشتی، استاندارد و وزارت بهداشت داشته باشند تا روند تصمیمگیریها تسهیل شود.
وی افزود: در بسیاری از موارد، اختلافنظرهایی در حوزه واردات و صادرات میان کشورها وجود دارد که این اختلافها باید بر اساس قوانین ملی و همچنین ضوابط پیمانهای منطقهای حلوفصل شود. در این زمینه، استانداردهای سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان بهداشت جهانی نیز میتواند مبنای هماهنگی قرار گیرد.
رفیعیپور در پایان با تأکید بر ضرورت رفع موانع غیرضروری در مسیر تجارت تصریح کرد: هدف اصلی همه دستگاهها باید تسهیل تجارت قانونی و توسعه مبادلات اقتصادی باشد و امیدواریم با همافزایی بیشتر میان دستگاهها، روند همکاریهای تجاری ایران با کشورهای منطقه بیش از پیش تقویت شود.
بدون زیرساخت، ظرفیت توافق اوراسیا محقق نمیشود
همچنین سید حامد عسگری، معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران، در این نشست اظهار کرد: امروز صرفاً سالگرد یک توافق تجاری را گرامی نمیگیریم، بلکه سالگرد آغاز یک مسیر راهبردی جدید در جغرافیای اقتصادی ایران و منطقه را جشن میگیریم.
وی افزود: این توافق حاصل سالها مذاکره، اعتمادسازی، هماهنگی و نگاه بلندمدت به آینده اقتصاد کشور است و توانسته گام مهمی در کاهش موانع تعرفهای، تسهیل دسترسی به بازارها و ایجاد یک چارچوب حقوقی پایدار برای همکاری اقتصادی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.
عسگری تصریح کرد: توافق تجارت آزاد مقصد نهایی نیست، بلکه نقطه آغاز یک مسیر توسعه اقتصادی است. در اقتصاد بینالملل، مزیت رقابتی صرفاً از کاهش تعرفهها ایجاد نمیشود، بلکه از عواملی مانند لجستیک، سرمایهگذاری، تأمین مالی زنجیره ارزش، فناوری، برندینگ و شبکههای توزیع شکل میگیرد.
وی ادامه داد: تعرفهها تنها دروازه ورود به بازارها را باز میکنند، اما عبور موفق از این مسیر نیازمند شکلگیری یک اکوسیستم کامل همکاری اقتصادی است. اگر کریدورهای حملونقل تکمیل نشود، نظامهای تسویه مالی توسعه نیابد، سرمایهگذاریهای مشترک شکل نگیرد و زنجیرههای ارزش منطقهای ایجاد نشود، ظرفیت واقعی این توافق محقق نخواهد شد.
معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران افزود: این توافق در واقع یک نقشه راه است؛ مسیری که نشان میدهد باید زیرساختهای لازم برای توسعه تجارت و تولید مشترک فراهم شود تا بتوان از ظرفیتهای آن به شکل پایدار بهرهبرداری کرد.
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساختهای همکاری گفت: اگر این مسیر به درستی تکمیل شود، میتواند موانع جدی توسعه تجارت را کاهش دهد و فرصتهای گستردهای برای کشورها ایجاد کند، اما در صورت عدم تکمیل حلقههای لازم، امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیت آن وجود نخواهد داشت.
عسگری تأکید کرد: امروز یک سال از اجرای این توافق گذشته و انتظار میرود در سالهای آینده، علاوه بر رشد تجارت، شاهد توسعه زیرساختهای لجستیکی، شکلگیری ابزارهای مالی جدید، آغاز پروژههای سرمایهگذاری مشترک و تعمیق همکاریهای اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشیم.
وی افزود: موفقیت واقعی این توافق نه در تعداد اسناد و امضاها، بلکه در میزان ارزش افزودهای است که برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان، سرمایهگذاران و مردم ایجاد میکند.
معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: هدف نهایی این مسیر صرفاً افزایش حجم تجارت نیست، بلکه ایجاد یک معماری جدید همکاری اقتصادی میان ایران و اوراسیاست؛ معماریای که بتواند ایران را به یکی از بازیگران اثرگذار در زنجیرههای ارزش منطقهای تبدیل کند. از همه فعالان و دستگاههای مرتبط برای همراهی در این مسیر قدردانی میکنم.
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