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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

دعوت به حضور در اجتماع مردمی جبهه مقاومت به مناسبت روز مباهله

دعوت به حضور در اجتماع مردمی جبهه مقاومت به مناسبت روز مباهله

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت روز مباهله از ملت ایران دعوت کرد تا در اجتماع مردمی جبهه مقاومت حضوری پرشور و معنادار داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت روز مباهله و تجدید عهد با آرمان‌های بلند رسالت نبوی و ولایت علوی، از ملت مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در اجتماع مردمی جبهه مقاومت که با شعار «میدان ما یکی است... و دشمن ما نیز یکی است» برگزار می‌شود، حضوری پرشور و معنادار داشته باشند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

«فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَکُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْکَاذِبِین»

روز مباهله، یادآور یکی از درخشان‌ترین و سرنوشت‌سازترین صحنه‌های تاریخ رسالت الهی است؛ روزی که پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام، حقیقت نبوت و حقانیت اسلام را در برابر جبهه انکار و لجاجت آشکار ساخت و الگویی ماندگار از ایستادگی جبهه حق در برابر باطل را در تاریخ ثبت کرد.

این واقعه بزرگ، درسی همیشگی برای امت اسلامی است که تقابل حق و باطل در طول تاریخ ادامه دارد و امروز نیز در قالب رویارویی جبهه ایمان با نظام سلطه جهانی و قدرت‌های استکباری، به‌ویژه رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، جلوه‌ای آشکار یافته است.

در چنین شرایطی، آنچه ضامن عزت و پایداری ملت‌هاست، حضور آگاهانه و بصیرت‌مند در صحنه دفاع از حق و مقاومت در برابر سلطه‌طلبی است. در حافظه تاریخی ملت ایران نیز یاد و نام رهبر شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمةالله‌علیه) و همراهی و مجاهدت خانواده ایشان، جلوه‌ای معاصر از همین منطق حضور مؤمنانه و مجاهدانه است؛ حضوری که یادآور حقیقت مباهله و حضور پیامبر اکرم (ص) با اهل‌بیت علیهم‌السلام در میدان دفاع از حق است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت روز مباهله و تجدید عهد با آرمان‌های بلند رسالت نبوی و ولایت علوی، از ملت مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در اجتماع مردمی جبهه مقاومت که با شعار «میدان ما یکی است... و دشمن ما نیز یکی است» برگزار می‌شود، حضوری پرشور و معنادار داشته باشند.

این اجتماع مردمی همزمان با شهرهای غزه، بیروت، بغداد و صنعا، در میادین و خیابان‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد و نمادی از همبستگی ملت‌های آزادی‌خواه منطقه در برابر تجاوز و سلطه‌گری رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی و پاسداشت یاد شهدای مقاومت خواهد بود.

زمان برگزاری: امشب ساعت ۲۱ در میادین شهرهای سراسر کشور

بی‌تردید حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی، جلوه‌ای از وحدت، بیداری و استقامت جبهه حق در برابر نظام سلطه و پیام روشنی از همبستگی ملت‌های آزاده منطقه خواهد بود.

کد مطلب 6855916
محسن صمیمی

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