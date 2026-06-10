دیدار وزیر ارتباطات با خانواده شهیدان «موسوی» و «خطیب» در قم

به گزارش خبرگراری مهر، سید ستار هاشمی که به منظور بررسی زیرساختهای ارتباطی، بازدید از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال و دیدار با فعالان حوزه فاوا به قم سفر کرده بود، با حضور شهیدان «سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی» و «حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب»، با خانواده آنان دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر ارتباطات در دیدار با خانواده شهید سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح، با اشاره به روحیه مثالزدنی و مجاهدتهای این شهید در عرصههای مختلف، فرهنگ ایثار و شهادت را از سرمایههای معنوی کشور برشمرد.
هاشمی با تأکید بر اینکه مسئولان در قبال خون پاک شهدا وظایف سنگینی بر عهده دارند، اظهار داشت: خدمت بیمنت به مردم و تلاش برای پیشرفت کشور، بهترین راه برای قدردانی از فداکاریهای شهدا و خانوادههای آنان است.
در این دیدار، برادر شهید موسوی نیز با روایت خاطراتی از سالهای خدمت و ویژگیهای اخلاقی این شهید والامقام، ابعاد شخصیتی او را تبیین کرد. در پایان، وزیر ارتباطات با ثبت یادداشتی در دفتر یادبود منزل شهید، با اهدای لوح تقدیر و یک تخته تابلوفرش، از مقام شامخ این شهید تجلیل کرد.
هاشمی در بخش دیگری از این دیدارها، با حضور در منزل شهید حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب، وزیر سابق اطلاعات با فرزند ایشان دیدار کرد.
وی ضمن ادای احترام به جایگاه علمی، فرهنگی و اخلاقی این شهید گرانقدر، بر ضرورت تداوم مسیر خدمت و پاسداشت آرمانهای شهدا تأکید کرد.
فرزند شهید خطیب نیز در این دیدار به بیان ویژگیهای بارز شخصیتی و خاطراتی از زندگی این شهید پرداخت.
پیش از این دیدارها، وزیر ارتباطات با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، ضمن زیارت این بارگاه نورانی، با حضور بر مزار شهیدان سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی و جمعی دیگر از علمای مدفون در این مکان مقدس، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.
قم- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در منزل خانوادههای شهیدان «سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی» و «حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب»، از صبر و ایثار خانواده آنان تجلیل کرد.
به گزارش خبرگراری مهر، سید ستار هاشمی که به منظور بررسی زیرساختهای ارتباطی، بازدید از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال و دیدار با فعالان حوزه فاوا به قم سفر کرده بود، با حضور شهیدان «سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی» و «حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب»، با خانواده آنان دیدار و گفتوگو کرد.
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